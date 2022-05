Edgardo Bauza atraviesa una dura enfermedad degenerativa

La tristeza por la noticia generó un revuelo instantáneo en las redes sociales. Edgardo Bauza, quien en octubre del año pasado había anunciado su retiro como entrenador de fútbol por "razones de salud", está viviendo los peores días de su vida.

El relato Juan Manuel "Bambino" Pons dio a conocer que el ex director técnico de la Selección argentina está atravesando un complejo cuadro de Alzheimer.

"Edgardo Bauza tiene muy avanzado el Alzheimer y está complicado. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas", contó "Bambino" Pons. y agregó: "Le pregunté al hijo si él lo sufre y me dijo que no, lo que pasa es que no se da cuenta".

En diálogo con Cielo Sports, Edgardo Bauza comenzó con los primeros síntomas en su última etapa en Rosario Central, cuando en algunas ocasiones preguntaba por qué no llegaban los jugadores a entrenar, siendo que les había dado el día libre.

Fuente: Ámbito