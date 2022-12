Eduardo Zanini presentó su libro sobre la vida de Alfonsín

Se trata de una biografía de abogado, estadista, promotor de los Derechos Humanos y una de las figuras políticas más relevantes de la UCR que fuera presidente de la Nación entre 1983 y 1989 y falleciera el 31 de marzo de 2009.

En la exposición estuvo acompañado por el colega local y referte del radicalismo, Sandro González y el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, de extracción justicialista, quienes felicitaron al autor de libro por su prologado de trabajo de investigación y al mismo tiempo destacaron la trayectoria político institucional que caracterizó a Alfonsín.

Zanini, quien siendo empleado de la agencia Télam tuvo la oportunidad de acompañar al líder radical en viajes oficiales a Nueva York y España, dijo que eligió el título de su obra en base a una frase que la campaña electoral que lo catapultó a ocupar la presidencia.

“Junto con otros colegas-contó- pude compartir muchas horas de charlas con Alfonsín porque era una persona muy abierta hacia la prensa y para escribir su biografía viajé hacia su ciudad natal, Chascomus, donde dialogué con sus familiares y además visité numerosos lugares que él solía frecuentar, para recabar datos entre la gente que más lo conoció”.

Puso también de relieve que “fue un hombre que hizo de su honestidad un ejemplo” y como datos anecdóticos citó que era muy austero ya que no tenía auto particular y no utilizaba tarjeta de crédito.