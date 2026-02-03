Ei ciclo de Victoriano en Quimsa empezó con goleada ante Peñarol

Tuvo un gran segundo tiempo y se impuso de manera clara ante Peñarol 89-66 en el debut del técnico tucumano. Robinson la rompió con 24 puntos.

Quimsa de Santiago del Estero, en el debut de Lucas Victoriano como su DT, derrotó este lunes de local y con claridad a Peñarol de Mar del Plata por 89-66 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Raúl Sánchez e Iván Huck, y tuvo los siguientes parciales: 20-16, 45-41 y 64-54.

El inicio fue parejo, triples de Pérez Tapia y Chiaraviglio en el lado visitante mientras que en la Fusión una bomba de Figueredo era lo destacado. El local encontró buenas respuestas desde el banco con Freeman, Solanas y Orresta para quedarse con el cuarto 20-16.

El duelo siguió con cuatro puntos de Lema para mantener la ventaja, pero el marplatense dio vuelta la historia con Acuña para adelantarse 28 a 27. Los dirigidos por Victoriano metieron una racha de 13 a 2 gracias a la eficacia desde el perímetro de Johnson y Solanas, en el otro aro aparecieron Basualdo y Armand, el local marchaba al entretiempo arriba 45 a 41, informó Prensa Quimsa.

Tras el descanso principal hubo un pasaje donde ambos compartieron errores y aciertos, Pérez Tapia lo mejor en el ataque del milrayitas y en Quimsa, Robinson comenzó a facturar. Cuando todo era palo a palo llegaron los triples de Solanas y Johnson para el 64-54 fusionado.

Luego de cuatro minutos pocos vistosos, el dueño de casa lo ganaba por once frente a un Peñarol que buscó pero estaba muy errático. La Fusión castigó con dos nuevos triples de Robinson para bajar el telón al partido y quedarse con el triunfo 89 a 66.

Brandon Robinson sumó 24 puntos con 7 rebotes y Tyrone Johnson 16 tantos con 5 asistencias, en Peñarol 15 para Agustín Pérez Tapia. Quimsa recibirá el domingo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia desde las 11 de la mañana, en partido que irá televisado por la señal de TyC Sports.