El adiós a Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros del rock

Apodado “El Asesino”, el trabajo de Lewis como cantante, compositor y pianista estuvo marcado por una energía frenética que a menudo lo vio de pie sobre su teclado o agachado como si tratara de inhalar su esencia. Se encuentra en el panteón de los mejores artistas del rock 'n roll, pero también pasó al rockabilly, gospel, country, blues e incluso jazz. Aunque rara vez escribía sus propias canciones, su interpretación era su fuerte, ya que su destreza en el teclado y su pasión apenas controlada transformaban cada obra en algo especial.

Lewis, cuyos éxitos incluyen "Great Balls of Fire" y "Whole Lot of Shakin' Going On", anteriormente sufrió un derrame cerebral en 2019, pero había estado trabajando para recuperarse y en 2020 anunció planes para grabar un álbum de versiones de gospel con el productor T-Bone Burnett.

Lewis también fue el tema de un documental publicado por A24 a principios de este año, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind. La película fue dirigida por Ethan Coen.

Un pianista y cantante pionero, Lewis es el último miembro sobreviviente de las sesiones de grabación del Million Dollar Quartet de Sun Records, que también incluyeron a Johnny Cash, Elvis Presley y Carl Perkins.

Fue inducido al Salón de la Fama de la Música Country a principios de este mes, pero no asistió por consejo de sus médicos. En cambio, Hank Williams Jr. y Kris Kristofferson aceptaron y celebraron el honor en nombre de Lewis.

Esa inducción largamente esperada se produjo 36 años después de su entrada como parte de la clase inaugural del Salón de la Fama del Rock and Roll, en la que Lewis se unió a esa primera clase con Elvis, Chuck Berry, Little Richard y James Brown.

La carrera de Lewis finalmente muestra una docena de discos de oro, cuatro premios Grammy, incluido un honor de Lifetime Achievement, y dos premios Grammy Hall of Fame.

A Lewis le sobreviven su esposa, Judith Coghlan Lewis; sus hijos Jerry Lee Lewis III, Ronnie Lewis, Phoebe Lewis y Lori Lancaster; hermana Linda Gail Lewis; primo Jimmy Swaggart; y muchos nietos, sobrinas y sobrinos.