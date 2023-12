El aguinaldo se paga el jueves en Chubut, anunció Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este lunes que el jueves próximo se depositará el medio aguinaldo para quienes dependen de la administración pública, el cual estará acreditado el viernes.

Asimismo, se refirió a un proyecto de ley que elevará a la Legislatura sobre las reglas que establecerá a partir de ahora en lo que respecta al endeudamiento provincial y adelantó los planteos que llevará a la reunión de mañana en Casa Rosada, donde mandatarios de todo el país se encontrarán por primera vez con el presidente Javier Milei.

En conferencia de prensa, “Nacho” Torres enumeró los obstáculos que comienza a sortear su administración, como cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos. “Lo pudimos lograr sin endeudamiento”, destacó mientras señalaba que su antecesor pretendía hacerlo contrayendo nueva deuda “a tasas altísimas”.

“Hay que entender que endeudarse no está ni bien ni mal; el tema es para qué. Si es para políticas desarrollistas que generan más trabajo y producción, sería absurdo no hacerlo. Pero si se toma deuda para gastos corrientes es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo.

Por eso el proyecto que elevará a la Legislatura para su tratamiento implica que “cada endeudamiento será específico para pago de deuda o infraestructura”, resaltando que “en Chubut seguirá habiendo obra pública porque necesitamos de agua; de conectividad; del intercambiador de Comodoro Rivadavia, largamente postergado; de viviendas”.

En este contexto, señaló Torres que “el privado no va a hacer obras que no sean rentables. Bienvenidas las que haga, pero la provincia armará un esquema para buscar financiamiento, lo que como estado soberano podemos hacer. Hablo de obras muy importantes”, como la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia o el aeropuerto de Esquel.

Y de paso, destacó que “la prioridad absoluta va a ser para las escuelas. Todo gasto superficial va a ser reasignado a infraestructura escolar”.

LA AUDITORIA QUE BUSCA ESCLARECER

Por ello, con la auditoría “todos los chubutenses sabrán de primera mano en qué estado se halla la provincia. Deben saber que hay un gobierno que trabaja para desactivar esta bomba financiera y para que nunca más pase lo que pasó hace algunos años, que se les mienta a los empleados públicos prometiéndoles aumentos imposibles y luego terminen pagándoles en cuotas”, mencionando también el endeudamiento contraído por Mariano Arcioni de “600 millones que eran para obra pública y terminaron como gastos corrientes”.

En cuanto a la reunión con Milei de este martes, resaltó que en el tema del transporte “hay que entender cómo se distribuye el subsidio: el 85 es para el AMBA y apenas el 15 por ciento para todas las provincias. Sería un acto de justicia que se lo distribuya por igual a todos. Eso hablamos con el gobernador de Córdoba”.

Aclaró además que “en materia tarifaria no sabemos cuál es la base de corte o quita de subsidios. Esperemos que mañana tengamos precisiones. Pero hay un dato clave que no me canso de repetir: de cada 100 que Chubut aporta, recibe 40. Y eso está en el transporte de AMBA; en obras faraónicas de AYSA. Mientras en Chubut no hay agua en Comodoro”.

Aseguró Torres que “no vamos a desistir de los juicios porque estamos convencidos de que ganaremos esa pelea. La reunión de mañana va a ser con ánimo colaborativo. Mi responsabilidad y mi compromiso es con los chubutenses, así que ninguna medida que se quiera tomar en contra de nuestros intereses va a tener el aval de este gobernador”.

Sobre su demanda de considerar la situación de los jubilados que anticipara apenas se conocieron las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que “la preocupación es porque los jubilados van a tener una pérdida muy importante y les subirán el precio de los remedios. Buscamos certezas de que tendrán compensaciones porque hay que cuidar a quienes aportaron toda su vida y poner en vigencia un plan de contingencia”.