"El año que viene quiero meter unas ocho peleas profesionales"

Anthony Guzmán fue recibido este viernes por el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, junto a Darío Achaval (Gym Fight Club) y el promotor Leandro Moreno. El atleta dominicano de 18 años, es la gran proyección del kickboxing comodorense, bajo la tutela de Gym Fight Club, dirigida por el multicampeón Darío Achaval.

Guzmán, radicado en Comodoro Rivadavia desde los 4 años, tiene casi veinte peleas en total, en su mayoría semiprofesionales, y ganó sus últimas tres al ingresar al plano profesional (dos por fallo unánime y un reciente knock-out). Tendrá su última pelea del año, posiblemente en noviembre.

“Anthony anda muy bien, pero sobre todo tiene disciplina, que es lo más importante, que sea disciplinado. Está teniendo un buen año y un desempeño deportivo bárbaro. Las condiciones técnicas ya las conocemos, y estamos muy contentos de tenerlo”, comentó Darío Achaval, luego de una reunión junto al profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes.

“Las reuniones con Comodoro Deportes y el profesor Hernán Martínez siempre son interesantes, porque se hace un trabajo en conjunto. Tenemos intercambios de ideas y eso es sumamente positivo para el deporte”, agregó.

Anthony Guzmán es la gran apuesta del deporte de contacto local, y cuenta en total con 19 peleas (en su mayoría semiprofesionales) de las cuales las últimas tres fueron profesionales, con tres triunfos, el último por knock-out.

“Comencé hace dos años a entrenar. Fue algo repentino, que me gustó, fue algo que se hacía acá, y decidí inscribirme. Es un ambiente familiar y de compañerismo, porque entre todos nos apoyamos y buscamos la forma de crecer. Al principio fueron más peleas semipro, y las llevé bien, porque primero fue como ocio, y cada vez fue siendo más profesional y competitivo”, sostuvo Anthony Guzmán.

“Hice mi debut profesional en Neuquén, y la última que gané por knock-out fue en Río Gallegos. Al principio fue extraño ir pelear afuera y saber que no te conoce nadie. Que tenés que demostrar quien sos. El año que viene quiero meter unas ocho peleas profesionales. Vamos a hacer una preparación fuerte pensando en todo el año”, describió Guzmán.

“Darío, sin dejar de lado el profesionalismo, es como un padre para mí. Es un amigo que me puede aconsejar en lo que necesite, que me puede ayudar, tanto en cuestiones personales como profesionales. Posiblemente en noviembre o diciembre sea la última presentación del año, en boxeo. Mi especialidad es kickboxing, el boxeo lo utilizamos como un entrenamiento, pero sin dejar de lado la importancia que tiene el boxeo, ya que no es un juego subirse al ring”, aclaró Anthony.

“El objetivo sería llegar a grandes ligas, con el aporte de Comodoro Deportes y también de Luciano Gómez y otra gente que me apoya. Llegar a grandes ligas y demostrar que en Comodoro y en Argentina hay gran nivel”, cerró Anthony Guzmán.