Este viernes desde las 21:30 habrá acción de Femenino en Rada Tilly, mientras que en Masculino, se jugará tanto en Kilómetro 3 como en el 8.

El Apertura de básquet continúa con la fase regular en Mayores

Con tres partidos, este viernes desde las 21:30, se jugará una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura en categoría Mayores, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, en Náutico Rada Tilly, se medirán Escuela Municipal Pueyrredón y dueño de casa en la rama femenina.

Mientras que en masculino, se jugarán dos partidos en masculino, pero en otros escenarios.

En el gimnasio Diego Simón, La Fede Deportiva jugará al clásico ante Gimnasia y Esgrima, equipo que no tendrá a todo su potencial ya que los habituales titulares están de gira en Misiones para jugar este mismo viernes ante Oberá por la Liga Próximo.

Mientras que en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Petroquímica recibirá a Comisión de Actividades Infantiles.

El fin de semana también se jugará una nueva jornada de la fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa 2026 tanto en masculino como en femenino, como así también de Liga Próximo.

Asimismo, la ACRB informa que este sábado y domingo, dará comienzo el programa de encuentros en las categorías iniciales del básquet, es decir Iniciación Deportiva (U-05), Cebollitas (U-07) y Pre Mini (U-09).

Programa

VIERNES 27

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

SABADO 28

En el Socios Fundadores

14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

16:00 Cadetes Masculino: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

17:30 Infantiles Masculino: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

19:00 Juveniles Masculino: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En Comisión de Actividades Infantiles

15:30 Mini Mixto: CAI vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigoo Alvarez.

17:00 Cadetes Masculino: CAI vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

18:30 Juveniles Masculino: CAI vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

20:00 Infantiles Masculino: CAI vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

17:00 Cadetes Masculino: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

18:30 Infantiles Masculino: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

20:00 Juveniles Masculino: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Náutico Rada Tilly

19:30 Mini Mixto: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

21:00 Cadetes Masculino: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

DOMINGO 29

Domingo 29 – Marzo – 26

Gimnasio “Socios Fundadores”

14:00 Mini Femenino: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Micaela Moncalieri y Marcia Carrizo.

15:30 Cadetes Femenino: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

17:00 Infantiles Femenino: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Micaela Moncalieri y Rodrigo Alvarez.

18:30 Juveniles Femenino: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Micaela Moncalieri y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly

16:00 Liga Próximo M: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

18:30 Cadetes Femenino: Petroquímica vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

20:00 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego

Gimnasio “CAI”

20:00 Liga Próximo M: CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.

Programación de Encuentros

Categoría – Iniciación Deportiva – Cebollita – Pre Mini

SABADO 28 1º Encuentro

En el Socios Fundadores

11:30 Pre Mini (U–09): Gimnasia ‘Verde’ vs Náutico Rada Tilly ‘Negro’.

12:30 Pre Mini (U–09): Gimnasia ‘Blanco’ vs Escuela Municipal Pueyrredón.

13:30 Cebollitas (U–07): Gimnasia ‘Blanco’ vs Escuela Municipal Pueyrredón.

En Comisión de Actividades Infantiles

10:50 Cebollitas (U–07): CAI vs La Fede Deportiva ‘Blanco’.

11:50 Pre Mini (U–09): CAI vs La Fede Deportiva ‘Blanco’.

DOMINGO 29 – 1º Encuentro

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

10:00 Mini (M) (U–11): La Fede Deportiva ‘Bordó vs Petroquímica.

11:00 Iniciación y Cebollitas: (U–05/07): La Fede Deportiva ‘Bordó’ vs Petroquímica.

12:00 Pre Mini (U–09): La Fede Deportiva (Bordó) vs Petroquímica.