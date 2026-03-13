El Apertura de futsal promocional sigue con más partidos

La actividad se desarrollará este fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2. En total serán 33 los partidos que se jugarán entre sábado y domingo.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, en total se jugarán 33 partidos. Este sábado la programación arrancará a las 11 con 16 encuentros a lo largo del día, mientras que el domingo -desde las 10-, la actividad se completará con 17 partidos.

A continuación se detalla la programación a desarrollarse el fin de semana en el escenario de juego que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

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Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 14 (10:45+15’)

11:00 Lanús vs Halcones Dorados; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona A.

11:50 Guerreros FC vs Lanús Infantil “A”; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona A.

12:40 MyL Futsal vs Juanes Motos FS; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona A.

13:30 La Súper Económica vs Parma Futsal; C-11, 2015, 2ª fecha.

14:10 Los Matadores vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 2ª fecha.

14:50 El Lobito Infantil vs Comodoro FC; C-11, 2015, 2ª fecha.

15:30 Guardianes JL vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 2ª fecha.

16:10 Casino CR vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 2ª fecha.

16:50 Vikingos FC HDP vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 2ª fecha.

17:30 La Cigarra vs JM Futsal; C-09, 2018, 1ª fecha.

18:10 La Súper Económica vs Juanes Motos FS; C-09, 2018, 1ª fecha.

18:50 Lanús Infantil vs Juan XXIII; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona A.

19:40 Guardianes JL vs Juanes Motos FS; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona B.

20:30 Los Titanes FC vs 70/30; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona B.

21:20 La Súper Económica vs Saavedra Futsal; C-17, 2009/10, 2ª fecha.

22:15 Juan XXIII vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2009/10, 2ª fecha.

DOMINGO (9:45+15’)

10:00 Lanús Infantil “B” vs Juan XXIII; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona B.

10:50 Los Matadores vs El Pilar Azul; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona B.

11:40 Parma Futsal vs El Lobito Futsal; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona B.

12:30 La 14 FC vs La Cigarra; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona B.

13:20 Inter vs Saavedra Futsal; C-13, 2013/14, 2ª fecha, zona B.

14:10 El Lobito Infantil vs Los Matadores; C-09, 2017, 2ª fecha.

14:50 Asturiano Celeste vs PM FC Azul; C-09, 2017, 2ª fecha.

15:30 El Lobito Futsal vs JM Futsal; C-09, 2017, 2ª fecha.

16:10 PM FC Negro vs Milán F.I; C-09, 2017, 2ª fecha.

16:50 Lanús vs Casino CR; C-09, 2017, 2ª fecha.

17:30 Los Titanes FC vs Galácticos; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona B.

18:20 Pietrobelli FC vs La Súper Económica; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona A.

19:10 CyS Futsal vs Saavedra Futsal; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona A.

20:00 Milan Futsal vs Casino CR; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona A.

20:50 Los Matadores Rojo vs Malvinas Club; C-15, 2011/12, 2ª fecha, zona A.

21:40 Inter vs Los Titanes FC; C-17, 2009/10, 2ª fecha.

22:35 Guardianes JL vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 2ª fecha.