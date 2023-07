El Apertura de futsal promocional ya tiene sus cuartos finalistas en la C-13  

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en el gimnasio municipal 2 los octavos de final del torneo Apertura 2023, en la categoría C-13 (2010/11).

En ese contexto, los equipos que avanzaron a cuartos son Casino CR ’B’, Malvinas FC, Casino CR ’A’, Fortaleza, La Super Económica ’A’, Los Titanes ’A’ y Mutual Sindicato Petroleros.

De esa manera, los cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: Mutual Sindicato Petroleros (A) vs Los Matadores (H); Los Titanes ’A’ (B) vs Malvinas FC (G); Asturiano (C) vs Casino CR ’A’ (F) y La Super Económica ’A’ (D) vs Fortaleza (E).

Asimismo, también se disputó la 15ª fecha de la fase regular correspondiente a la categoría C-15 (2008/09).

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el sábado y domingo en el gimnasio 2 del barrio Pueyrredón.

...................

Panorama

C-13 (2010/11)

8vos. de final

- Casino CR “B” 4 (Joaquín Ovalle 3-Máximo Panello) / Los Matadores 9 (Santino Díaz 4-Valentino Jauregui 5).

- Malvinas FC 5 (Bruno Barría -Brian Benítez – Blas Jurdana 2-Agustín

Maripillán) / Petroleros FS 1 (Francisco Otiñano).

- Casino CR “A” 5 (Fabricio Espinoza–Jonás Oyarzo 2-Mateo Sáez -Joaquín Surban) / Los Titanes “B” 4 (Luciano Burgos 2-Thiago Romero 2).

- Fortaleza 9 (José Arias 2–Joel Chiguay 4-Lautaro Riquelme -Franco Ramos 2) / Halcones Futsal 1 (Leandro Mansilla).

- La Super Económica “A” 5 (Benjamín Fernández 4 –Santiago Burgos) / La Super Económica “B” 1 (Ian Villalba).

- Los Titanes “A” 12 (Agustín Carrizo 4 -Dante González 3-Juan Ignacio Melián 3–León Remolcoy 2) / Lanús 0.

- Mutual Sindicato Petroleros 16 (Máximo Aguilar 3- Ian Asencio 2- Thiago Cancino 2 – Matías Navarro 3-Santino Salinas 3-Akiles Avilés 2- Leonel Robledo) / Chacarita 0.

C-15 (2008/09)

15ª fecha

- Chacarita Rojo 10 (Brandon Maliqueo 2-Thiago Morán 4-Luciano Santander 3- Elías Almonacid) / Halcones Futsal 0.

- Los Teros 2 (Ramiro Teiguel –Román Godoy) / Casino CR “B” 5 (Marcelo Carrazco–Santino Echegaray 2- Julián Pereyra–Damián Santander).

- Zeus FC 0 / La Super Económica ’A’ 2 (Bautista Fuente 2).

- Petroleros FS 11 (Tomás Alvarado–Santiago Cayupel 4-Julián Martínez de Alegría 6) / Malvinas FC 1 (Thiago Cárcamo).

- MyL Futsal 8 (Bautista Echeverría–Ivo Gallardo 3-Santiago Godoy–Santino Díaz 3) / Lanús “B” 0.

- Sport Boy’s 2 (Román Hernández 2) / Juanes Motos FS 2 (Ciro Araneda –Nazareno Campanini).

- Casino CR “A” 0 / Lanús “A” 8 (Thiago Balcón 3-Lautaro Barría –Renzo Guerrero–Agustín Herrera 2–Santino Sanzana).

- Chacarita Blanco 2 (Bautista Galván –Thiago Villalba) / Luz y Fuerza 5 (Juan Ignacio Espinoza –Joaquín Hernández 2-Matías Jauregui –Ismael Mansilla).

16ª fecha

- Halcones Futsal 2 (Thiago Coliboro 2) / Zeus FC 0.

- Malvinas FC 2 (Nicolás Arcas–Thiago Cárcamo) / Casino CR “A” 5 (Geremías Maidana –Máximo Panello 3-Matías Gamín).

- Lanús “B” 2 (Juan Pablo Navarro 2) / La Super Económica “B” 4 (Thiago Maciel–Emanuel Medina 2-Matías Mercado).

- Juanes Motos Futsal 2 (Nazareno Campanini -Gerónimo Maliqueo) / Petroleros Futsal 2 (Santiago Cayupel 2).

- Casino CR “B” 3 (Pablo Ignatoff–Julián Pereyra–Damián Santander) / Sport Boy’s 1 (Daniel Cárcamo).

- La Super Económica “A” 3 (Leonel Toledo–Ian Sánchez-Benjamín Fernández) / Chacarita Blanco 1 (Thiago Villalba).

- Luz y Fuerza 6 (Juan Espinoza 2–Matías Jauregui 3-Ismael Mansilla) / Los Teros 0.

- Lanús “A” 1 (Santino Sanzana) / MyL 1 (Bautista Echeverría).