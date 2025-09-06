El Apertura A llega a su fin

Este domingo se disputará en Comodoro Rivadavia, la 22ª y última fecha del torneo Apertura “A” de fútbol, que coronó como campeón a Comisión de Actividades Infantiles.
En ese contexto, la acción arrancará a las 13 cuando Jorge Newbery, segundo en el campeonato, visitará a Tiro Federal, en partido que será arbitrado por Sergio Corbalán.
Dos horas más tarde, Deportivo Sarmiento recibirá a Unión San Martín Azcuénaga, en partido que será controlado por Diego Schooff.
En el mismo horario, Laprida se medirá en su cancha ante Argentinos Diadema con Luis Fimiani como árbitro, el campeón CAI recibirá -en el Estadio Municipal- a Próspero Palazzo, donde impartirá justicia Carlos Quintana.
Además, Petroquímica recibirá a General Saavedra en partido donde el árbitro será Guillermo Díaz, mientras que a partir de las 16, Huracán visitará a Florentino Ameghino. Ese encuentro se jugará en cancha de Ferrocarril del Estado, con Gabriel Jarpa como árbitro.
Programa de la 22ª fecha
DOMINGO 7 (13:00)
- Tiro Federal vs Jorge Newbery.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Asistentes: Víctor Velarde y Mateo Poletti.
Cancha: Tiro Federal.
DOMINGO 7 (15:00)
- Deportivo Sarmiento vs Unión San Martín Azcuénaga.
Arbitro: Diego Schooff.
Asistentes: Carlos Flores y Pablo Postendorfert.
Cancha: Deportivo Sarmiento.
- Laprida vs Argentinos Diadema.
Arbitro: Luis Fimiani.
Asistentes: Cristian Raimilla y Yamila Ramos.
Cancha: Laprida.
- Comisión de Actividades Infantiles vs Próspero Palazzo.
Arbitro: Carlos Quintana.
Asistentes: Luis Marcial y Morena Brites.
Cancha: Estadio Municipal (Km 3).
- Petroquímica vs General Saavedra.
Arbitro: Guillermo Díaz.
Asistentes: Gastón Cejas y Marcelo Cocca.
Cancha: Petroquímica.
DOMINGO 7 (16:00)
- Florentino Ameghino vs Huracán.
Arbitro: Gabriel Jarpa.
Asistentes: Matías Ortiz y Juan Olivares.
Cancha: Ferrocarril del Estado.