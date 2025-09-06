Se inauguró el Torneo Patagónico de Gimnasia Rítmica en el Municipal Nº1

Este sábado desde la mañana se desarrolló en el Gimnasio Municipal Nº 1 el Torneo Patagónico de Gimnasia Rítmica organizado por la escuela comodorense Olas del Sur con la asistencia de delegaciones de diversas localidades de la región: CEF Nº8 Rítmica (Bariloche), Deportivo Madryn, Escuela Caleta Olivia y las anfitrionas Olas del Sur, dirigida por la profesora Cecil Malino.

Del evento participar casi un centenar de atletas, realizando diversas coreografías en diferentes categorías y modalidades, en tanto que el acto inaugural estuvo encabezado por el titular de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, el director general de Deportes Martín Gurisich, la organizadora y referente comodorense Cecil Malino, entre otras referentes, instructoras y juezas de la disciplina.

En el acto protocolar se entregaron distinciones a organizadoras, instructoras de las diversas escuelas y también un reconocimiento a las pequeñas atletas locales Olivia Borda y Renata de Jesús Luz, quienes se consagraron campeonas en Dúo Mini con aro en el Nacional de Clubes en Chaco, en agosto pasado, además de obtener medalla de plata en modalidad manos libres.

“Muchas gracias a todos por venir, participar. A las profes, porque es un esfuerzo muy grande poder organizar un viaje. A las familias que acompañan. Esto se hace en familia, sino es muy difícil realizarlo. A las autoridades que nos acompañan, a Hernán y Martín que siempre están al pie cuando pedimos cosas, y queremos hacer y emprender. Siempre tenemos el okey y el dar para adelante, y eso es importante. La política deportiva es muy importante para que funcionen un montón de cosas, como en nuestro deporte nuestro objetivo de crecimiento y generar experiencias diferentes”, comentó Cecil Malino, directora de Olas del Sur.

“Es un torneo amistoso, si bien van a competir, la idea es que ellas puedan conocer gimnastas de otras regiones, que los docentes aprendamos de otros. Que esto sea un espacio de aprendizaje para todos, y un espacio de disfrute. El espectáculo de la rítmica, que las chicas puedan disfrutar estar en la alfombra, y que todos disfruten este momento. Muchísimas gracias a todos por estar”, sostuvo Malino.

En tanto, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, expresó: “Muchísimas gracias a la familia por estar. Darle la bienvenida a los clubes que visitan la ciudad. Seguir haciendo la disciplina, creciendo, difundiendo y tomando experiencia. Que nuestros deportistas puedan demostrar lo que hacen. A la gente de Bariloche, Puerto Madryn, Caleta Olivia, y ni hablar al grupo tan grande que tenemos en nuestra ciudad. La única escuelita que tenemos de gimnasia rítmica que tenemos trabajando en Comodoro”.

“Agradecemos a la profe, porque la vemos trabajar, vemos el crecimiento y seguimos estando en deuda. Nos comprometimos en pensar que esta actividad tiene que tener su alfombra, su piso, su espacio. Vamos a trabajar por eso, sabemos que necesitamos un espacio con altura y estamos trabajando eso, también con la comisión de padres, y que el Estado pueda seguir acompañando. También es importante visibilizar la actividad, por eso agradezco a todos los que han venido, porque se mostrará lo que es la gimnasia rítmica. Y un párrafo aparte para la familia y el esfuerzo que hicieron para estar acá. Gracias por estar en nuestra ciudad, vamos a trabajar con ustedes. La actividad ya tiene su crecimiento, y hay que seguir para adelante”, sentenció.