El Ascenso va por su segundo capítulo

Se juega este sábado desde las 16:00 la segunda fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con siete partidos en total.
En la previa, la novedad la dio el Tribunal de Disciplina, que hizo lugar a la protesta de Talleres Juniors por la indebida inclusión de Nigel Andretta, en el triunfo de Comodoro FC por 3-1 sobre los de Kilómetro 3 en la jornada inicial.
Con esa victoria (1-0) “desde el escritorio”, Talleres visitará a Oeste Juniors, que viene de empatar con Caleta Córdova en uno de los encuentros correspondientes a la Zona A, donde Ferrocarril del Estado, que llega con una derrota ante Manantiales Behr de Ciudadela, intentará recuperarse como local ante Caleta, mientras que Florentino Ameghino recibirá a Ciudadela, en un duelo de quipos que debutaron ganando.
En la Zona B, Nueva Generación, que viene de aplastar 7-1 a Universitario, visitará en cancha de General Saavedra a Camioneros Patagónicos, que en su debut en la Liga oficial goleó a Deportivo Roca. Además, San Martín, que arrancó con un gran triunfo sobre Stella Maris, visitará a Universitario, mientras que en el barrio Cemento chocarán dos elencos que vienen de perder: Tiro y Roca.
En el Interzonal se medirán Stella Maris y Comodoro FC. El primero llega con una dura derrota y el segundo buscará recuperarse del golpe tras perder los puntos de un partido que había ganado sin complicaciones.
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Programa 2ª fecha B
Sábado a las 16:00
ZONA “A”
- Oeste Juniors vs Talleres Juniors.
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Iván Peña y Gabriel Jarpa.
- Ferrocarril del Estado vs Caleta Córdova.
Arbitro: Edgardo Araoz.
Asistentes: Maximiliano Bastida y Carlos Quintana.
- Florentino Ameghino vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Asistentes: Yamila Ramos y Maximiliano Selg.
ZONA “B”
- Universitario vs San Martín.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Asistentes: Gustavo Corbalán y Brian Jerosimich.
- Camioneros Patagónicos vs Nueva Generación (cancha: Saavedra).
Arbitro: Cristian Ontiveros.
Asistentes: Gastón Cejas y Luis Fimiani.
- Tiro Federal vs Deportivo Roca.
Arbitro: Carlos Flores.
Asistentes: Matías Ortiz y Carlos Rujano.
INTERZONAL
- Stella Maris vs Comodoro FC.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Asistentes: Víctor Velarde y Lucas Bres.