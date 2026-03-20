El Ascenso va por su segundo capítulo

Se disputan siete partidos este sábado, luego de un arranque repleto de goles donde Comodoro FC, pese a ganarle a Talleres, perdió los puntos por la indebida inclusión de un jugador. El fallo se dio a conocer en las últimas horas.

Se juega este sábado desde las 16:00 la segunda fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con siete partidos en total.

En la previa, la novedad la dio el Tribunal de Disciplina, que hizo lugar a la protesta de Talleres Juniors por la indebida inclusión de Nigel Andretta, en el triunfo de Comodoro FC por 3-1 sobre los de Kilómetro 3 en la jornada inicial.

Con esa victoria (1-0) “desde el escritorio”, Talleres visitará a Oeste Juniors, que viene de empatar con Caleta Córdova en uno de los encuentros correspondientes a la Zona A, donde Ferrocarril del Estado, que llega con una derrota ante Manantiales Behr de Ciudadela, intentará recuperarse como local ante Caleta, mientras que Florentino Ameghino recibirá a Ciudadela, en un duelo de quipos que debutaron ganando.

En la Zona B, Nueva Generación, que viene de aplastar 7-1 a Universitario, visitará en cancha de General Saavedra a Camioneros Patagónicos, que en su debut en la Liga oficial goleó a Deportivo Roca. Además, San Martín, que arrancó con un gran triunfo sobre Stella Maris, visitará a Universitario, mientras que en el barrio Cemento chocarán dos elencos que vienen de perder: Tiro y Roca.

En el Interzonal se medirán Stella Maris y Comodoro FC. El primero llega con una dura derrota y el segundo buscará recuperarse del golpe tras perder los puntos de un partido que había ganado sin complicaciones.

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Programa 2ª fecha B

Sábado a las 16:00

ZONA “A”

- Oeste Juniors vs Talleres Juniors.

Arbitro: Gastón Verón.

Asistentes: Iván Peña y Gabriel Jarpa.

- Ferrocarril del Estado vs Caleta Córdova.

Arbitro: Edgardo Araoz.

Asistentes: Maximiliano Bastida y Carlos Quintana.

- Florentino Ameghino vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Yamila Ramos y Maximiliano Selg.

ZONA “B”

- Universitario vs San Martín.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Asistentes: Gustavo Corbalán y Brian Jerosimich.

- Camioneros Patagónicos vs Nueva Generación (cancha: Saavedra).

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Asistentes: Gastón Cejas y Luis Fimiani.

- Tiro Federal vs Deportivo Roca.

Arbitro: Carlos Flores.

Asistentes: Matías Ortiz y Carlos Rujano.

INTERZONAL

- Stella Maris vs Comodoro FC.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Víctor Velarde y Lucas Bres.