El autodespacho de combustible dejaría sin empleo a 900 playeros en Chubut

"No es tan fácil implementarlo, dado que todas las empresas capacitan a los trabajadores para estar al frente de un expendio con seguridad. Este proceso un ciudadano no lo va a tener. El daño de los combustibles, la intoxicación que se puede producir y las consecuencias. Muchas veces se discute con las empresas por la intoxicación de trabajadores, se le tiene que descontar o se le tiene que separar los arreglos de los motores, porque es un problema de las estaciones de servicio", explicó Agostinelli.

"El cliente común no está acostumbrado. Entre los 80 y 90 se realizó una experiencia en Mar del Plata que no tuvo mucho eco. El servicio ya no tendría quien limpie una óptica, un limpiaparabrisas o simplemente quien repase los vidrios; ni la tensión de un posible derrame del combustible como la estática que produce la persona en el combustible y que impide el uso de celulares. Hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta, pero que van en desmedro de los trabajadores".

El dirigente de SMATA planteó los interrogantes lógicos respecto al futuro laboral de las personas, ya que estas hipótesis provocan un efecto psicológico y laboral en los trabajadores. "La situación en el país no es la mejor y los salarios no son acordes a la supuesta inflación y siempre vamos para atrás y no para adelante. Esto se va a profundizar. Es una actividad que se tocará con un decreto por el que se pretende dejar a muchos trabajadores en la calle".

La medida afectaría en Chubut a 900 expendedores de combustible, incluyendo estaciones con modalidad full 24 horas y quienes realizan servicio de cambio de aceite, filtro y lavaderos.

"Estamos programando una reunión de delegados, somos un gremio de primer grado. Tenemos un diputado nacional que representa al sector en la Cámara y tendría que estar en el tema y preocuparse. Le están pegando a todos por igual" enfatizó Agostinelli.

El secretario general llamó a hacer un "análisis profundo" que trasciende la decisión de un decreto. "Esto se toma a la ligera y tiran cosas por tirarlas. En otra época esto no debía haber pasado. Falta más fortaleza del movimiento obrero, veo mucha inactividad y a nivel nacional, hay una CGT muy tibia".

"No entiendo a los que dicen que hoy estamos mejor. Los bolsillos y la canasta del trabajador están muy flacos. Estamos mal y llegando a un momento del año como las Fiestas, en donde se va a notar la ausencia de muchísimas cosas y sobre todo, por parte de los ancianos y los niños", concluyó.

