El "Azzurrito" no pudo llegar a la final del Torneo Juvenil

La CAI perdió ante Sarmiento de Junín en las semifinales jugadas en Pergamino. En Sub 13 cayó por penales 3-2, mientras que en Sub 15 perdió 3-1.

Los equipos Sub 13 y Sub 15 de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia quedaron eliminados ante Sarmiento de Junín en las semifinales de la Zona Sur del Torneo Juvenil, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

En ese contexto, la CAI cayó por penales 3-2, en el estadio Miguel Morales del Club Atlético Douglas Haig de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y no pudo acceder a la final en la categoría Sub 13.

En el tiempo reglamentario igualaron 2 a 2. Lisandro Hernández, a los 17' del primer tiempo, y Lautaro Bringas, a los 18' del complemento, marcaron los goles para el cuadro chubutense. Para el conjunto juninense convirtió Renato Schettino, a los 11' de la primera etapa y a los 8' del segundo tiempo.

En la definición desde el punto penal, el arquero “azzurro” Dylan Bustamante se destacó al contener dos remates. Para la CAI convirtieron David Vázquez e Iván Calfín, mientras que no pudieron concretar sus ejecuciones Lisandro Hernández, Franco Wynbergh y Máximo Vera.

Por su parte, en Sub 15, la CAI cayó 3-1 y tampoco pudo avanzar a la final. Benjamín Illanes, a los 10' del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco de Junín. Thiago Cancino, de penal a los 26' de esa etapa, marcó el empate transitorio para la CAI. En el complemento, David Scala, a los 6' y Alejandro Manelli, sobre el cierre a los 39', ampliaron para la victoria de Sarmiento.

De esa manera, la CAI se despidió del certamen, sin poder llegar a la final, destacando que en Sub 17, el equipo había quedado eliminado en los octavos de final y por penales (3-2) ante Maronese de Neuquén.