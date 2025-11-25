Este martes desde las 21:30, Gimnasia “Blanco” recibe en el Socios Fundadores a La Fede “Bordó” por la categoría U-17 masculino.

El básquet sigue con la fase regular del torneo Clausura

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este martes con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025, y en esta ocasión será con un juego de las formativas.

En ese contexto, desde las 21:30, Gimnasia “Blanco” recibirá en el Socios Fundadores, a La Fede Deportiva “Bordó”.

El partido, correspondiente a la categoría U-17 de la rama masculina, será controlado por Axel Catalán y Marcia Carrizo, informó la ACRB.

La actividad continuará el miércoles, en cuatro escenarios de juego, como así también el día viernes, pero en solo dos gimnasios.

A continuación se detalla la programación que se desarrollará el martes, miércoles y viernes.

Cabe destacar que además de formativas, en ambas ramas, se jugarán partidos de Primera tanto en femenino como en masculino.

Panorama

LUNES 24

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 51 / Gimnasia y Esgrima 74 (U-17 Femenino).

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 46 / Gimnasia y Esgrima 53 (U-13 Femenino).

MARTES 25

En el Socios Fundadores

21:30 U-17: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

MIERCOLES 26

En Náutico Rada Tilly

20:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

21:30 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva. Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

En el Socios Fundadores

20:00 U-13: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

21:30 U-15: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Micaela Moncalieri.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs Petroquímica. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza.

VIERNES 28

En Náutico Rada Tilly

20:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Marcia Carrizo.

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

21:00 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Planilla oficial de la ACRB.