El "Verde" perdió en la Liga Próximo

En un partido que lo tuvo abajo por 13 puntos de diferencia (52-39), Gimnasia y Esgrima perdió, de manera ajustada, frente a Argentino de Junín por 76 a 75 en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.
El partido, que se jugó en el Fortín de las Morochas, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 15-14, 36-33 y 58-51.
En el equipo ganador, se destacaron Martino Caporaletti (17 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y una tapa), y Franco Capelli (17 tantos, 3 rebotes y una tapa). Mientras que Dylan Pérez colaboró con 11 unidades, bajó 8 rebotes y metió 2 tapas.
Por el lado del “Verde”, que recién en los últimos segundos pudo disponer del pivote venezolano Jesús Centeno, su mejor vía de gol fue el escolta caletense José Ignacio Copesky, quien resultó el goleador del partido con 24 puntos, 5 rebotes, 4 recuperos, 2 asistencias y una tapa).
Mientras que el base Natalio Santacroce lo siguió en el goleo con 18 tantos, 9 rebotes y 2 asistencias, y el pivote Ciro Melo aportó 14 puntos, tomó 12 rebotes y recuperó 3 balones.
De esa manera, los dirigidos por Gustavo Sapochnik sufrieron la cuarta derrota en la temporada y ahora tienen score positivo de 7-4, ubicándose en el séptimo puesto de la tabla.
Gimnasia finalizará su gira este viernes, cuando a partir de las 20, visite en el Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito a Ferro Carril Oeste, con la ilusión de volver a la victoria.
Síntesis
Argentino 76 / Gimnasia 75
Argentino (15+21+22+18): Juan Pablo Arias 10, Francisco Suárez 9, Martino Caporaletti 17, Simón Larrea 0 y Franco Capelli 17 (fi); Nicolás Schettino 4, Jacinto Cangelosi 5, Dylan Pérez 11, Francisco Pasquinelli 0, Lautaro Dalla Corte 3, Santiago Estellez 0 y Dionisio Sánchez 0. DT: Julio Mázzaro.
Gimnasia (14+19+18+24): Natalio Santacroce 18, José Ignacio Copesky 24, Simón Dias, Valentino Ayala 9 y Ciro Melo 14 (fi); Santino Santacroce 8, Valentín Monzón 0 y Jesús Centeno 0. DT: Gustavo Sapochnik.
Parciales: 15-15, 36-33 y 58-51.
Estadio: Fortín de las Morochas (Junín).