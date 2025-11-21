Derrotó de visitante 80-52 a Gimnasia y se afirma en la punta del torneo Clausura de básquet. La Fede venció 60-28 a Escuela Municipal Pueyrredón y es escolta.

"Petro" sumó su sexta victoria al hilo en Primera Femenino

Con dos partidos, este jueves continuó la disputa del torneo Clausura de básquet de Primera división, de la rama femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, el líder e invicto Petroquímica sumó su sexta victoria al hilo al imponerse en el Socios Fundadores ante Gimnasia y Esgrima por 80-52.

En el conjunto de Kilómetro 8, se destacaron Candela Vidal (21 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 8 recuperos y una tapa), la pívot Agostina Mercado (19 tantos y 9 rebotes), y Sofía Mugica (14 unidades, 2 asistencias y 7 recuperos).

En el “Verde”, la mejor resultó Antonella Moroncini (11 puntos, 8 rebotes y 4 recuperos).

En el otro partido jugado, pero en el gimnasio Diego Simón, La Fede Deportiva superó a Escuela Municipal Pueyrredón por 60-28 y se ubica en la posición de escolta.

Por otra parte, este viernes, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en Náutico Rada Tilly, se jugará una nueva fecha del certamen en las categorías formativas.

También habrá acción el sábado y lunes, siempre en divisiones menores del básquet local.

Panorama

JUEVES 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 60 / Escuela Municipal Pueyrredón 28 (Primera Femenino).

- La Fede Deportiva 20 / Escuela Municipal Pueyrredón 0 (Primera Masculino).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 52 / Petroquímica 80 (Primera Femenino).

VIERNES 21

En Comisión de Actividades Infantiles

17:30 U-13: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

19:00 U-15: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-15: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

19:00 U-13: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

20:30 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

SABADO 22

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:30 U-15 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.

17:00 U-13 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Enzo Cárcamo.

19:30 U-17 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-15: Náutico Rada Tilly "Negro" vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

19:00 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs CAI. Arbitros: Jorge Alarcón y Axel Catalán.

20:30 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

LUNES 24

En Náutico Rada Tilly

18:30 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

20:00 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

Foto: Fotomix cr.