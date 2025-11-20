Federación recibe a Municipal Pueyrredón en Primera tanto en damas como en caballeros, mientras que Gimnasia será local ante Petroquímica solo en mujeres.

Jueves de básquet en La Fede y en el Socios

Foto: Archivo / El Patagónico.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) continuará este jueves con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, habrá acción en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3 y en el Socios Fundadores.

En cancha de La Fede, el dueño de casa se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Femenino y luego en Masculino.

El partido de las mujeres será arbitrado por José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez, mientras que en varones estarán Matías Carrizo, Bova y Contrera.

Por su parte, en el Socios, Gimnasia y Esgrima recibirá a Petroquímica en Mayores Femenino, con el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Por otra parte, este viernes, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en Náutico Rada Tilly, se jugará una nueva fecha del certamen en las categorías formativas.

También habrá acción el sábado y lunes, siempre en divisiones menores del básquet local.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el martes y miércoles de esta semana, como así toda la programación que se desarrollará entre este jueves, viernes, sábado y lunes.

Panorama

MARTES 18

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 58 / Náutico Rada Tilly "Negro” 34 (U-15 Femenino).

- Gimnasia y Esgrima 90 / Náutico Rada Tilly "Negro" 45 (U-17 Femenino).

MIERCOLES 19

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Negro" 19 / Comisión de Actividades Infantiles 98 (U-11).

- Náutico Rada Tilly 69 / CAI 61 (Primera Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Escuela Municipal Pueyrredón 34 / La Fede Deportiva "Blanco" 43 (U-13).

- Escuela Municipal Pueyrredón 14 / La Fede Deportiva "Blanco" 45 (U-15).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 84 / Gimnasia y Esgrima 53 (Primera Masculino).

JUEVES 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Mario Contrera.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el Socios Fundadores

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

VIERNES 21

En Comisión de Actividades Infantiles

17:30 U-13: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

19:00 U-15: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-15: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

19:00 U-13: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

20:30 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

SABADO 22

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:30 U-15 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.

17:00 U-13 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Enzo Cárcamo.

19:30 U-17 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-15: Náutico Rada Tilly "Negro" vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

19:00 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs CAI. Arbitros: Jorge Alarcón y Axel Catalán.

20:30 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

LUNES 24

En Náutico Rada Tilly

18:30 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

20:00 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Mario Contrera.