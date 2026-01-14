El paciente fue derivado a Bariloche y se identificaron al menos 12 contactos estrechos, que permanecen bajo vigilancia sanitaria. El sistema de salud realiza seguimiento diario mientras el paciente continúa estable.

El Bolsón confirmó un caso positivo de hantavirus y activó el protocolo sanitario

El Hospital de Área El Bolsón confirmó el lunes la detección de un caso positivo de hantavirus en la localidad, lo que motivó la activación inmediata del protocolo sanitario previsto para este tipo de situaciones.

Según informó oficialmente la institución, el paciente se encuentra clínicamente estable y fue derivado a un centro de mayor complejidad para continuar con su atención. En ese marco, fue trasladado al Hospital Zonal San Carlos de Bariloche, donde permanece bajo observación médica y cumpliendo con todos los procedimientos de bioseguridad correspondientes.

Desde el hospital remarcaron que se están respetando estrictamente los protocolos clínicos y epidemiológicos, tanto para la atención del paciente como para la protección del personal de salud.

Contactos estrechos bajo aislamiento preventivo

Como parte del abordaje epidemiológico, el equipo de salud identificó al menos 12 contactos estrechos, residentes tanto de El Bolsón como del noroeste de Chubut, quienes se encuentran bajo aislamiento preventivo por un período de 21 días.

Las autoridades sanitarias detallaron que estas personas están siendo monitoreadas de manera diaria por los equipos de Epidemiología y Atención Primaria, con el objetivo de detectar de forma temprana cualquier síntoma compatible con la enfermedad. Hasta el momento, ninguno de los contactos presentó signos clínicos asociados al hantavirus.

Medidas de prevención y contexto sanitario

Ante la confirmación del caso, desde el sistema de salud se recordó a la comunidad la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas donde el virus circula de forma endémica.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos, principales vectores de la enfermedad.

Ventilar adecuadamente ambientes cerrados, como galpones, depósitos o viviendas deshabitadas por períodos prolongados.

Consultar de inmediato ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores musculares, cefalea o dificultades respiratorias.

El hantavirus es una enfermedad viral de origen zoonótico que circula en áreas de la Patagonia. Su transmisión se asocia principalmente al contacto con roedores silvestres, aunque en determinados contextos epidemiológicos también puede producirse contagio entre personas.