El boxeo profesional y amateur es protagonista en el Municipal 1

La velada se realizará este miércoles. El fondo profesional estará protagonizado por el local Jonatan Sauco y el bonaerense Gabriel Morzán.

Este miércoles 8 de julio en el Gimnasio Municipal 1, desde las 21:00, se desarrollará una nueva velada boxística con un total de nueve peleas, ocho de ellas de carácter amateur con participación de escuelas comodorenses y de toda la región patagónica.

El evento es organizado por Piñas del Sur Producciones, a través del promotor Vicente “Vasco” Arisnabarreta, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Vendrán púgiles de Puerto San Julián, Cipolletti y Pico Truncado, además de la participación de peleadores amateurs de escuelas de diversos barrios de Comodoro. El fondo profesional estará a cargo de Jonatan Sauco (4-2-0) de la Escuela de Próspero Palazzo, enfrentando al bonaerense Gabriel Morzán (3-6-0) en categoría pesado.

En el acto de presentación estuvieron presentes el director general de deportes Lic. Martín Gurisich, junto a Arisnabarreta y los peleadores locales Natasha Padilla, Alexis Álvarez y Julián Oñativia.

“Me vengo preparando muy bien gracias a Jonatan. La propuesta es simplemente venir a ganar”, comentó Natasha Padilla, quien hará su debut amateur. Por su parte, Julián Oñativia, expresó: “Vengo preparándome bien para esta pelea, conozco al rival y esperamos dar buen espectáculo, que le guste a la gente, dejando bien arriba a Comodoro y dando lo mejor arriba del ring”.

En tanto, el profesional Jonatan Sauco, señaló: “Sabemos que es un rival fuerte, que viene con una carrera de grandes nombres. Viene peleando también en el ranking argentino así que nos preparamos de la mejor manera para el miércoles dar lo mejor”.

Por su parte, Arisnabarreta agradeció a todos los técnicos de escuelas privadas y municipales, mencionando que se realizará un reconocimiento al árbitro ya retirado, Ángel Felipe Zabala, de Caleta Olivia. “Las entradas anticipadas se están vendiendo en el multirrubro Los Amigos, acá cerquita en la calle Alvear, así que esperamos que la gente nos acompañe, que acompañe a los boxeadores. Viene gente de afuera que se hospedará en el Hotel Deportivo. Gracias al Ente Comodoro Deportes, por la colaboración en general para el evento”, agregó.

Finalmente, el director general de deportes Martín Gurisich, añadió: “Agradecer al ‘Vasco’, porque si bien el Municipio pone la infraestructura y otros recursos a disposición, esto no se podría concretar sin un promotor que organice el Festival”.

“Agradecer los técnicos, sean de escuelas municipales o privadas, que trabajan por un boxeo mejor en Comodoro. Desearles mucha suerte a los boxeadores que se subirán al ring e invitar a la gente a venir y acompañar al festival. Eso hará que el boxeo siga creciendo. Muchos éxitos a todos los boxeadores de Comodoro, porque son nuestros embajadores arriba del ring. El mayor éxito para este miércoles”, cerró.

Cabe recordar que el pesaje de los peleadores profesionales será este martes a las 17:30 en el Gimnasio Municipal 1, mientras que los amateurs realizarán el pesaje el miércoles a las 11:00 también acá en el Municipal 1.

Cartelera

FONDO PROFESIONAL

- Jonatan Sauco (Comodoro Rivadavia) y el bonaerense Gabriel Morzán (Buenos Aires).

COMBATES AMATEURS

1- Julián Oñativia (Esc. Mansilla) vs. Leonel Mamaní (P. San Julián).

2- Isaias Vásquez (Mun. Nº2) vs. Facundo Velásquez (Esc. Abásolo).

3- Fabricio Villafañe (Esc. Palazzo) vs. Fabián Baez (Esc. Km 14).

4- Rodrigo Calfucura (Esc. Palazzo) vs. Juan Oscar Ullúa (Cipolletti).

5- Nathascha Padilla (Esc. Palazzo) vs. Paz Valledor (Cipolletti).

6- Milagros Muñoz (Esc. Palazzo) vs. Iara Echevarría (Pico Truncado).

7- Alexis Álvarez (Esc. Aga) vs. Mateo Medrano (P. San Julián).

8- Benito Huichapani (Esc. Km. 14) vs. Germán Vallarino (P. San Julián).