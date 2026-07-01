Comodorenses pelearán en el Provincial Amateur en Puerto Madryn

Una delegación comodorense participará en el Torneo Provincial de Boxeo Amateur que se realizará este fin de semana en Puerto Madryn. Con sus respectivos técnicos irán los púgiles Agustín Pérez, Thiago Rodríguez, Nathanael Neira, Marcos Toledo y Nehemías Torá, además de la árbitro nacional Lorena Palacio.

La delegación comodorense mantuvo esta semana una reunión con el director general de Deportes Municipal, Martín Gurisich, para gestionar el traslado a Puerto Madryn, donde serán parte del Torneo Provincial de Boxeo Amateur, clasificatorio a instancia nacional de la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

Competirán en el certamen amateur de Mayores los púgiles Agustín Pérez (Cat. Hasta 69kg. - Técnico Alfredo Severo), Thiago Rodríguez (Cat. Hasta 85kg. - Técnico Eduardo Alvarado), Nathanael Neira (Cat. Hasta 64kg. - Técnico Luis Montiel Esc. SUPA), Marcos Toledo (Cat. Hasta 75kg. - Técnico Germán Carrizo-Razza Box) y Nehemías Torá (Cat. Hasta 56kg. - Técnico Matías Torá-Esc. Boxeo 1311).

Como colaborador de la delegación irá también el técnico Juan Alvarado, además de la árbitro nacional FAB Lorena Palacio.

“Vamos a salir de Comodoro el viernes desde el Club Huergo. Tenemos una delegación de doce personas. Está todo gestionado y preparado desde Comodoro Deportes y la gente de Puerto Madryn, con el tema del traslado, comida y estadía”, comentó el técnico Germán Carrizo.

“Será mi primer torneo como técnico. Fui boxeador amateur hasta 2016 y en 2018 rendí para técnico FAB. Arranqué con una colega y gran amiga Vanesa Moreno, y ahora estoy en zona sur con Razza Box en el Club Huracán. Agradecer a todos los que nos ayudaron, a la gente del kickboxing que también apoyó. El Team Muñoz, Gym Fight Club de Darío Achaval, muy agradecido con toda la gente que siempre está predispuesta para ayudar”, agregó.

“Está bueno juntarse, uno que está empezando absorbe información y conocimiento de gente como Juan Alvarado o Luis Montiel, que son personas con gran recorrido en el boxeo de Comodoro. Fui alumno del Morito Fernández, el cubano, así que intento replicar esa escuelita. No le llego ni a los talones, pero dejó un gran legado en mí y en muchas personas, una marca muy importante en cada persona que lo conoció”, expresó.

Por su parte, la árbitro nacional Lorena Palacio, señaló: “La reunión fue productiva porque nos dieron el traslado para participar en el Provincial. Muy agradecidos con el Ente Comodoro Deportes. Ya estuve participando en Nacionales, y en el Provincial será mi segunda presentación. Es un clasificatorio a instancia nacional, así que esperamos que sea positivo para todos los que viajan”.

“En 2023 me recibí de jueza nacional, en 2024 me recibí de árbitro nacional de la FAB. Participé en dos nacionales y luego mucha experiencia saliendo a arbitrar fuera de Comodoro. Anduve por San Julián, Esquel, Trevelin, Río Mayo, también trabajando para el Chino Maidana en Río Gallegos, y esta será mi primera vez en Puerto Madryn, así que seguro será una linda experiencia”, concluyó Palacio.