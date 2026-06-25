El festival se desarrollará el viernes 17 de julio en el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión.

Se viene una nueva edición del festival "Aguante corazón que hay boxeo"

El gimnasio "Héroes de Malvinas" de Playa Unión será nuevamente sede de una importante velada de boxeo profesional y amateur, organizada por el Club Boxeo Rawson y CBR Patagonia Promociones.

Será la 16ª edición de la velada denominada “Aguante corazón, que hay boxeo”, que contará con el respaldo de Chubut Deportes y se realizará el viernes 17 de julio.

Por tal motivo, la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes, recibió a Raúl “Pampa” Ducid, entrenador y principal organizador del evento, que iniciará a las 22 horas con una interesante cartelera, que tendrá 10 combates amateurs protagonizados por boxeadores de escuelas de Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

En la pelea de fondo, de carácter profesional, se enfrentarán la capitalina Jessica "La Nena" Leiva (4-2-0), representando al Club de Boxeo Rawson, y la uruguaya Julieta Núñez Ferreyra (4-2-0). El pleito está pactado a 6 rounds de 2x1.

Los interesados en asistir al evento podrán adquirir las entradas de manera anticipada a $12.000 o en puerta a $15.000. En el gimnasio habrá servicio de buffet.

El pesaje oficial del festival se realizará el jueves 16, a las 11 horas, en el salón auditorio de Chubut Deportes.