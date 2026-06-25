Se viene una nueva edición del festival "Aguante corazón que hay boxeo"

El gimnasio "Héroes de Malvinas" de Playa Unión será nuevamente sede de una importante velada de boxeo profesional y amateur, organizada por el Club Boxeo Rawson y CBR Patagonia Promociones.
Será la 16ª edición de la velada denominada “Aguante corazón, que hay boxeo”, que contará con el respaldo de Chubut Deportes y se realizará el viernes 17 de julio.
Por tal motivo, la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes, recibió a Raúl “Pampa” Ducid, entrenador y principal organizador del evento, que iniciará a las 22 horas con una interesante cartelera, que tendrá 10 combates amateurs protagonizados por boxeadores de escuelas de Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.
En la pelea de fondo, de carácter profesional, se enfrentarán la capitalina Jessica "La Nena" Leiva (4-2-0), representando al Club de Boxeo Rawson, y la uruguaya Julieta Núñez Ferreyra (4-2-0). El pleito está pactado a 6 rounds de 2x1.
Los interesados en asistir al evento podrán adquirir las entradas de manera anticipada a $12.000 o en puerta a $15.000. En el gimnasio habrá servicio de buffet.
El pesaje oficial del festival se realizará el jueves 16, a las 11 horas, en el salón auditorio de Chubut Deportes.