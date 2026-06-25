Gimnasia organiza la primera fase de la Liga Federal Formativa U-21

El triangular regional se jugará entre el sábado y domingo en el Socios Fundadores. Los rivales del “Verde” serán Ferro de Puerto Madryn y Sportivo Plottier de Neuquén.

El club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia será este fin de semana uno de los organizadores de la primera fase regional de la Liga Federal Formativa 2026 de básquet, en la categoría U-21 Masculina.

En ese contexto, el “Verde” será anfitrión del triangular a jugarse en el Socios Fundadores. El sábado a las 12 se medirá con Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, mientras que el domingo, en el mismo horario, su rival será Sportivo Plottier de Neuquén.

El elenco comodorense irá en busca de la clasificación a la siguiente instancia de la competencia, cuya segunda fase, está prevista para el 11 de julio en sede a confirmar.

El certamen comprenderá seis etapas y estará compuesto por 45 equipos divididos en siete regiones Centro, Mesopotamia, Metropolitana, Oeste, NEA, Sudeste y Sur.

Las primeras tres etapas serán en instancia regional y todos los elencos participantes jugarán al menos dos rondas, la tercera instancia será de Repechaje Regional. A partir de la cuarta fase comienza la etapa de cuadrangulares interegionales cuya localía será determinada a partir del proceso de licitación. Todos los partidos se podrán ver en vivo y de forma gratuita a través la plataforma Básquet Pass, informó la CAB.

La Región Sur está compuesta por seis equipos que disputarán la primera etapa divididos en dos triangulares, con sedes en Viedma y Comodoro Rivadavia. Los ganadores de cada zona y el mejor segundo disputarán el Triangular C, que otorga un boleto directo para la cuarta fase. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D, que otorga un lugar para la tercera etapa, de Repechaje Regional, donde disputarán un último triangular junto al segundo y tercero del Triangular C. Allí se definirá el boleto restante para la ronda interregional.

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Programa

SABADO 27

En el Socios Fundadores

12:00 Gimnasia vs Ferrocarril Patagónico.

DOMINGO 28

12:00 Gimnasia vs Sportivo Plottier.