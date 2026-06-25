El equipo nacional llevó adelante una práctica abierta en el Espacio DAM. Pablo Favarel, DT de Gimnasia, se sumó al trabajo como uno de sus asistentes.

El público de Zárate vibró junto a la Selección Argentina de básquet

Cerrando la primera etapa de los entrenamientos en el país antes de los partidos como visitante ante Uruguay y Panamá por los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo, el seleccionado argentino de básquet llevó adelante una práctica abierta en el Espacio DAM de Zárate.

En ese contexto, el entrenador rosarino Pablo Favarel, recientemente consagrado campeón con Gimnasia y Esgrima de Comodoro en la Liga Nacional, se sumó al staff del seleccionado “albiceleste”.

El estadio, repleto de niños y niñas locales, ovacionó a cada uno de los jugadores y al cuerpo técnico que encabeza Pablo Prigioni.

Esta práctica abierta marcó el último entrenamiento en Zárate. Ahora, el equipo regresará a la Ciudad de Buenos Aires para culminar allí con la puesta a punto.

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Los partidos serán el jueves 2 de julio a las 22:10 ante Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10 ante Panamá en la Ciudad de Panamá.

La Ventana 3 marcará el cierre de la Primera Fase. Argentina llega con un récord de 3-1 en el Grupo D, como escolta de Uruguay (4-0). Panamá (1-3) y Cuba (0-4) completan la zona.

Los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres mejores equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá liderá la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

La Segunda fase ya tiene las fechas de sus ventanas confirmadas:

- Ventana 4: 27 y 31 de agosto

- Ventana 5: 26 y 29 de noviembre

- Ventana 6: 26 de febrero y 1º de marzo.