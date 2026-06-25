El TCR celebra 5 años impulsando el automovilismo en Sudamérica

Bradesco TCR South America celebra su quinto aniversario consolidado como una de las categorías más importantes del automovilismo continental. Desde su creación y lanzamiento para la temporada 2021, el campeonato se transformó en la referencia sudamericana de los autos de turismo, llevando el concepto TCR a los principales circuitos y construyendo una plataforma deportiva, comercial e internacional sin precedentes en la región.

A lo largo de estas cinco temporadas, la categoría recorrió Argentina, Brasil y Uruguay, reuniendo a pilotos de casi quince nacionalidades, equipos referentes del continente y las principales marcas automotrices del mundo.

Con un reglamento técnico unificado a nivel global bajo las normas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el respaldo de la plataforma TCR, el campeonato permitió que Sudamérica se integrara plenamente a un modelo exitoso presente en decenas de países, fortaleciendo el desarrollo del automovilismo regional y generando nuevas oportunidades para pilotos, equipos y fabricantes.

Los nombres de Pepe Oriola, Fabricio Pezzini, el radatilense Ignacio Montenegro, Pedro Cardoso y Leonel Pernía ya forman parte de la historia del TCR South America como campeones de cada una de sus temporadas. Además, Raphael Reis se ha convertido en una de las grandes referencias de la categoría tras haber participado en todas las competencias disputadas desde su creación.

Desde aquella primera carrera realizada en Interlagos en 2021 hasta la actualidad, TCR South America ha experimentado un crecimiento sostenido tanto dentro como fuera de las pistas. La incorporación de nuevas automotrices, el incremento de la competitividad deportiva, la expansión de su alcance internacional y la consolidación de una sólida plataforma de negocios reflejan la evolución de un proyecto que nació con una visión clara y que hoy es una realidad consolidada en el motorsport sudamericano.

Estos cinco años de historia y cincuenta eventos disputados son el resultado del trabajo conjunto de todas las personas e instituciones que forman parte de la categoría: socios estratégicos, autódromos, autoridades gubernamentales, equipos, pilotos, colaboradores y aficionados que acompañaron el crecimiento del campeonato desde sus inicios.

En este aniversario, TCR South America renueva su compromiso con la excelencia deportiva, la innovación y el desarrollo del automovilismo sudamericano, mirando hacia el futuro con el mismo espíritu pionero que dio origen al campeonato y que permitió escribir, en apenas cinco años, una historia de éxito que continúa en plena expansión.

“Cumplir cinco años es un motivo de enorme orgullo para todos los que formamos parte de Bradesco TCR South America. Cuando comenzamos este proyecto teníamos el desafío de construir una categoría continental sólida, profesional y alineada con los estándares internacionales del TCR. Este aniversario representa mucho más que una cifra. Son miles de kilómetros recorridos, incontables horas de trabajo y el esfuerzo de personas que apostaron por hacer realidad un sueño para el automovilismo sudamericano. El éxito es el resultado del trabajo conjunto de equipos, pilotos, patrocinadores, autódromos y colaboradores que creyeron en esta visión desde el primer día”, expresó

Federico Punteri, presidente del TCR South America.