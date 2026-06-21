Néstor Girolami y Erick Schotten se repartieron las victorias en Cuiabá

Fueron los ganadores de este sábado en las carreras del TCR South America que se desarrollaron en el Autódromo Internacional de Cuiabá, Brasil.

El evento 50 en la historia de Bradesco TCR South America tuvo un sábado cargado de emociones en el Autódromo Internacional de Cuiabá, con dos competencias que entregaron distintos ganadores y mantuvieron la lucha por el campeonato más abierta que nunca. Néstor Girolami y Erick Schotten fueron los vencedores de las carreras disputadas en el trazado brasileño, escenario de una jornada que finalizó con la carrera nocturna.

En la primera el vencedor fue Girolami. El piloto del Hyundai Elantra N TCR #29 completó las 15 vueltas en 28m28s427 para quedarse con la primera victoria del fin de semana, en una competencia lineal pero con diferencias mínimas entre los principales protagonistas.

El argentino fue escoltado por Leonel Pernía, con el Honda Civic Type R FL5 #1 del Honda Racing, a apenas 1s487, mientras que Tiago Pernía completó el podio. Camilo Trappa, vencedor entre los pilotos de la clase TCR Junior, finalizó cuarto en la general con el Hyundai Elantra N TCR #27, seguido por Pedro Cardoso, quien cerró el grupo de los cinco mejores con el Cupra León VZ #43 del G Racing Motorsport.

Jorge Martelli, en su debut en el TCR South America, fue el vencedor de la divisional Trophy en una lucha mano a mano con Adrián Chiriano hasta la última vuelta.

En la segunda, Schotten completó las 16 vueltas en 31m58s944 y además registró la vuelta más rápida con un tiempo de 1m52s381. La competencia tuvo un desenlace ajustado, con Juan Angel Rosso finalizando en la segunda posición a 2s398 y Raphael Reis completando el podio a 3s537. Leo Pernía y Piquet Jr. completaron los cinco primeros puestos, en una carrera marcada por varias alternativas y algunas sanciones, entre ellas dos Drive Through para Tiago Pernía y una penalización de 20 segundos para Fabricio Pezzini por un incidente con Juan Manuel Casella.

Entre los abandonos más destacados estuvieron Néstor Girolami, Pedro Cardoso, Camilo Trappa y Fabián Yannantuoni. Además de la victoria general, Schotten se impuso en la división TCR Junior, mientras que Adrián Chiriano fue el mejor de la Trophy, consiguiendo el campeonato de la divisional en Bradesco TCR Brasil.

Con estos resultados, Leo Pernía sigue al frente del campeonato con 207 puntos, seguido por Reis con 196, Girolami, 150, Trappa 142 y Rosso con 127 unidades. La próxima fecha será la última del calendario en tierras brasileñas, el fin de semana del 25 y 26 de julio en el Autódromo de Velocitta en Mogi Guaçu.

DECLARACIONES

“Estoy muy feliz, hoy fue un gran día. Ya venía encontrando muy buenos tiempos durante todo el campeonato. Conseguí un podio en Cascavel, pero todavía me faltaba esa velocidad final, porque el nivel es muy alto y todos los pilotos están siempre muy fuertes en las carreras. Largué muy bien, también relargué bien, y conseguí imponer mi ritmo. Fui cuidando un poco los neumáticos, por lo que la comunicación por radio fue muy importante para administrar la temperatura de los neumáticos y la diferencia con los demás. Así que realmente fue un gran día, el ritmo era muy bueno (Erick Schotten).

“Personalmente, estoy muy contento de esta victoria. Pole position ayer, victoria hoy. Un gran trabajo en equipo para lograr este resultado. Las condiciones estaban un poco difíciles en las primeras vueltas, la pista estaba un poco mojada el sector 2, entonces había que tratar de entender las líneas porque era muy fácil bloquear y pasarse, pero una vez que encontramos los puntos de referencia de frenado y las líneas, fue una carrera que estuvo siempre bajo control. Sobre el final cuidamos mucho las gomas para no tener ningún problema y por eso es que Leo (Pernía) se acerca un poco al final” (Néstor Girolami).

“Hoy fue muy duro. Ser campeón acá en Brasil es muy lindo, es un país que quiero mucho, así que salieron las cosas bien. Hoy perdimos la primera carrera por un toque, pero pudimos dar cerrar esta y ganar el campeonato, así que muy contento por todo." (Adrián Chiriano).

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CLASIFICADORES – TOP 15

Carerra 1

1. Néstor Girolami (Hyundai Elantra N TCR) – 28m28s427

2. Leonel Pernía (Honda Civic Type R FL5) – a 1s487

3. Tiago Pernía (Honda Civic Type R FL5) – a 2s677

4. Camilo Trappa (Hyundai Elantra N TCR) – a 3s412

5. Pedro Cardoso (CUPRA León VZ) – a 5s069

6. Raphael Reis (CUPRA León VZ) – a 6s458

7. Juan Angel Rosso (Lynk & Co 03 TCR) – a 9s549

8. Nelson Piquet Jr. (Honda Civic Type R FL5) – a 10s979

9. Joaquín Cafaro (Peugeot 308 GTI TCR) – a 19s566

10. Enzo Gianfratti (CUPRA León VZ) – a 22s953

11. Nicolás Fuca (Lynk & Co 03 TCR) – a 23s577

12. Fabricio Pezzini (Lynk & Co 03 TCR) – a 26s273

13. Erick Schotten (CUPRA León VZ) – a 26s865

14. Juan Manuel Casella (Peugeot 308 GTI TCR) – a 30s159

15. Jorge Martelli (Audi RS3 LMS Gen2) – a 43s458

Carrera 2

1. Erick Schotten (W2 Pro GP) – 31m58s944

2. Juan Ángel Rosso (Paladini Racing) +2.398

3. Raphael Reis (W2 Pro GP) +3.537

4. Leonel Pernía (Honda Racing) +5.227

5. Nelson Piquet Jr. (Honda Racing) +6.303

6. Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport) +6.838

7. Joaquín Cafaro (Uruguay Racing Team) +7.789

8. Nicolás Fuca (Paladini Racing) +9.288

9. Bruno Massa (G Racing Motorsport) +10.311

10. Gabryel Romano (Hyundai MSA) +12.577

11. Adrián Chiriano (Honda Racing) +13.593

12. Tiago Pernía (Honda Racing) +13.992

13. Jorge Martelli (Cobra Racing Team) +14.647

14. Gabriel Moura (Cobra Racing Team) +15.137

15. Enrique Maglione (Uruguay Racing Team) +19.921