Cuiabá recibe al evento 50 de la historia del TCR South America

Una etapa única del calendario con carreras nocturnas se pondrá en marcha este jueves en el circuito moderno del estado brasileño de Mato Grosso.

El campeonato Bradesco TCR South America regresa a la acción este fin de semana con la disputa de la cuarta fecha de la temporada 2026, que tendrá como escenario al moderno circuito de Cuiabá, en el estado brasileño de Mato Grosso. La cita marcará el evento 50 de la historia de la categoría, celebrado en uno de los momentos más esperados del calendario con la realización de competencias nocturnas, debido al intenso calor de la región.

Luego de tres etapas disputadas, la categoría desembarca en el autódromo más innovador de Brasil. El trazado de Cuiabá, ubicado en el complejo Parque Novo Mato Grosso, cuenta con infraestructura de primer nivel y un moderno sistema de iluminación que permite desarrollar la actividad en horario nocturno. Este fin de semana, el TCR South America compartirá nuevamente la etapa con TCR Brasil, Stock Car Pro Series, Stock Light y Turismo Nacional.

El TCR South America tendrá nuevamente en Cuiabá más de veinte autos en pista con la incorporación para esta fecha de Jorge Martelli que se suma al Audi RS3 LMS Gen 2 del Cobra Racing que en la fecha pasada estuvo al mando de la dupla de Mariano Pernía y Alex Seid. El brasileño será compañero del jóven Gabriel Moura.

El campeonato viene siendo liderado por el campeón vigente, Leonel Pernía, con 145. Raphael Reis lo sigue de cerca con 138 unidades y Camilo Trappa se ubica en el tercer lugar con 114. El cuarto lugar está ocupado por Néstor Girolami y Pedro Cardoso con 100 puntos.

Dejando atrás el Super Challenge de Interlagos con una sola competencia de larga duración y en duplas, Cuiabá volverá al formato tradicional del TCR South America con dos carreras, manteniendo la segunda con la grilla invertida de los primeros diez de la clasificación.

La actividad en pista para la categoría sudamericana comenzará el jueves y cerrará en el atardecer del sábado. Cabe recordar que la competencia de Cuiabá será la cuarta parada de una temporada que contempla diez fechas distribuidas entre Brasil, Argentina y Uruguay.

INSCRIPTOS

W2 Pro GP – Cupra León VZ

#7 Eric Schotten (BRA) (J) BR

#77 Raphael Reis (BRA) BR

Cobra Racing Team – Audi RS3 LMS Gen2

#86 Gabriel Moura (BRA) (J) BR

#87 Jorge Martelli (BRA)* BR

G Racing Motorsport – Cupra León VZ

#19 Enzo Gianfratti (BRA) BR

#20 Bruno Massa (BRA) (J) BR

#43 Pedro Cardoso (BRA) BR

Honda Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR

#33 Nelson Piquet Jr. (BRA) BR

#85 Tiago Pernía (ARG) BR

#1 Leonel Pernía (ARG) BR

#88 Adrián Chiriano (ARG)* BR

Paladini Racing – Lynk & Co. 03 TCR

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

#3 Nicolás Fuca (ARG) (J) BR

#9 Fabricio Pezzini (ARG) BR

Hyundai MSA – Hyundai Elantra N TCR

#55 Gabryel Romano (BRA) (J) BR

#27 Camilo Trappa (ARG) (J)

#29 Néstor Girolami (ARG)

Uruguay Racing Team – Peugeot 308 GTI TCR

#60 Juan Manuel Casella (URU) BR

#8 Joaquín Cafaro (URU) (J)

#15 Enrique Maglione (URU) BR

* Trophy

(J) Junior

TCR Brasil