Vuelta Ballenas 2026 ya supera los 500 inscriptos

La competencia que se desarrollará el 20 de septiembre en Puerto Madryn confirmó a las principales figuras del mountain bike argentino.

La cuenta regresiva para Vuelta Ballenas 2026 ya está en marcha y el evento continúa consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario nacional, que se desarrollará el 20 de septiembre. A varios meses de la largada, ya son más de 500 los corredores que aseguraron su lugar en una edición que promete un nivel deportivo excepcional.

Entre los atletas confirmados estará Franco Orocito, integrante del Team Venzo y campeón de las últimas tres ediciones, que buscará extender su dominio en una de las carreras más exigentes del país.

También se destaca la presencia de Chiquita Cantelmi, ganadora de la Vuelta Ballenas durante seis años consecutivos, quien volverá a competir con nuevos colores y buscará defender el título que la convirtió en una de las máximas referentes de la prueba.

La categoría femenina sumará una incorporación de jerarquía con la participación de Caro Pérez (Team Trek), quien competirá por primera vez en la Vuelta Ballenas y aportará un alto nivel competitivo a la prueba.

Otro de los grandes regresos será el de Fernando Contreras (Team Venzo), campeón de la edición 2018 y campeón argentino en esa misma temporada, quien vuelve al circuito dispuesto a demostrar toda su experiencia y vigencia; luego de consagrarse Campeón Argentino XCC2026.

La lista de figuras se completa con Facundo Pérez Costa (Team Trek), que regresa a la competencia con claras aspiraciones de ubicarse entre los primeros puestos de la clasificación general.

En el marco de esta nueva edición, Venzo Argentina confirmó su continuidad como Main Sponsor de la Vuelta Ballenas, reafirmando su compromiso con el desarrollo del ciclismo y acompañando el crecimiento sostenido del evento.

Como parte de esta alianza, se realizó el lanzamiento oficial la Jersey Vuelta Ballenas 2026, una prenda que se ha transformado en uno de los grandes atractivos de la competencia y en un verdadero objeto de colección para corredores y fanáticos.

La organización informó que el stock de inscripciones que incluye la remera oficial es limitado y que quedan muy pocos cupos disponibles para quienes deseen acceder a este beneficio.

Con una convocatoria récord, atletas de primer nivel y el respaldo de marcas líderes del sector, la Vuelta Ballenas 2026 se perfila como una de las ediciones más competitivas y convocantes de su historia.

La competencia, considerada una de las principales del calendario de mountain bike de la región, cuenta con el apoyo de ALUAR, INFA, Rayentray Grand Hotel, Powerade, Venzo, Nutremax, Dermaglos, Lima, Banco de Chubut, Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaria de Deportes de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística.