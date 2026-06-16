Se inauguró el segundo encuentro del Curso de Arbitraje Federal de Fútbol

La conferencia de prensa para oficializar la capacitación se realizó en el Club Germinal de Rawson.

Este martes por la mañana, en Club Germinal de Rawson, se llevó adelante la presentación oficial para la segunda etapa presencial del Curso de Arbitraje Federal de Fútbol, que se desarrolla en la Capital provincial.

La dicha capacitación, que ya tuvo su primera instancia en Puerto Madryn en el mes de mayo, surgió a partir de un acuerdo entre la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), a través del Consejo Federal, la Liga del Valle, la UADA (Unión de Árbitros Deportivos de Argentina), la Universidad del Chubut, junto con el acompañamiento de Chubut Deportes y los municipios de Puerto Madryn y Rawson.

La iniciativa busca elevar el nivel del arbitraje patagónico, mediante herramientas teóricas y prácticas fundamentales para afrontar los desafíos del fútbol moderno, una disciplina en constante evolución y con crecientes exigencias profesionales

Del lanzamiento tomaron parte el intendente municipal Damián Biss, el gerente General de Chubut Deportes, Mariano Ferro, la rectora de la Universidad del Chubut Marcela Freytes Frey, el presidente de la Liga de Fútbol Valle del Chubut Javier Treuque y los capacitadores Marcelo Aumente, Gustavo Lechner y Estela Olivera, de la UADA.

Además, estuvieron presentes los más de 50 árbitros de distintos puntos de la Patagonia, que forman parte del curso.

Durante la conferencia se destacó la necesidad de fortalecer la capacitación profesional para jóvenes y adultos interesados en el arbitraje, brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento en la carrera de árbitro profesional y reivindicando además, el trabajo articulado entre instituciones deportivas, educativas y gubernamentales.