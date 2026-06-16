Tobías Mario es campeón mundial de 400 metros y subcampeón de 100 en Bulgaria

El deportista chubutense volvió a destacarse en el campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down que se realiza en Sofía. Este miércoles va por el podio en 200 mts.

El atleta trelewense Tobías Mario, se consagró campeón mundial en 400 metros llanos y además, logró el segundo lugar en la final de 100 metros, en el campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down que inició este mismo martes en la ciudad de Sofía, Bulgaria.

Con una actuación sobresaliente en su debut, Tobías volvió a dejar bien alto el nombre de Chubut y de la Argentina, sumando dos nuevas medallas a su destacado historial internacional.

El atleta, que cuenta con el respaldo de Chubut Deportes y entrena bajo las órdenes del profesor Gabriel Barchetta, tendrá una chance más de podio mundialista, cuando el miércoles dispute la serie de 200 metros y, en caso de clasificar, después del mediodía (de Bulgaria), tendrá la posibilidad de estar en la final por una nueva medalla.

Estos logros representan un enorme orgullo para el deporte de la provincia de Chubut, y Tobías, en particular, continúa agigantando su historial deportivo, consolidándose como una de las grandes figuras del atletismo adaptado argentino en el ámbito internacional.