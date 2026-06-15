Tobías Mario está listo para el debut en Bulgaria

El deportista chubutense será parte desde este martes del Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down a desarrollarse en la ciudad de Sofía.

El atleta chubutense Tobías Mario ya se encuentra concentrado con la Selección Argentina en Bélgica, a espera del inicio del Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, que será este martes por la mañana.

Tobías, quien cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, competirá en las pruebas de 100, 200 y 400 metros llanos, buscando una vez más, ubicar la bandera de la provincia y del país, en lo más alto del deporte internacional.

El joven deportista, un referente del atletismo adaptado en Chubut, vestirá una vez más los colores de la Selección Argentina en la cita ecuménica que se llevará a cabo en Sofía, buscando ser protagonista como en las ediciones anteriores.

El martes por la mañana disputará las series de 100 y 400 metros llanos y si logra la clasificación, en horas de la tarde serán las finales.

En tanto el miércoles por la mañana, el trelewense disputará la serie de 200 metros y, en caso de clasificar, después del mediodía tendrá la chance de estar en la final.

Tras su último entrenamiento en Trelew, previo al viaje, Tobías comentó al área de Prensa de Chubut Deportes que “llego de buena manera a un nuevo mundial, gracias a la buena preparación que tuve junto a mi entrenador Gabriel Barchetta en Trelew. Quiero agradecer a Chubut Deportes y a todos los que posibilitaron este viaje y como siempre, daré lo mejor de mí para dejar lo más alto posible la bandera de Chubut y de Argentina”.

Foto: Prensa Chubut