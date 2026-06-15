Cabo Verde logró un histórico empate en su debut mundialista ante España

En su primera participación en una Copa del Mundo, la selección africana igualó sin goles con “La Furia Roja” por el Grupo H.

La selección de Cabo Verde tuvo este lunes un histórico debut en la Copa del Mundo de fútbol al igualar sin goles con la poderosa España, en el partido que abrió el Grupo H del certamen, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se jugó en el Estadio Atlanta, tuvo el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.

La gran figura de la jornada fue el experimentado Vozinha, quien respondió cada vez que España encontró espacios para rematar. El arquero de 40 años sostuvo el cero con varias intervenciones decisivas y frustró a los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron al torneo con la etiqueta de favoritos del Grupo H.

España controló el balón durante la mayor parte del encuentro, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo de un rival que disputó su primer partido en una Copa Mundial.

Ferran Torres, Pedri, Gavi y Mikel Oyarzabal intentaron generar peligro, mientras que Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, ingresó en los últimos 30 minutos en busca de desequilibrio ofensivo. Sin embargo, la defensa africana mantuvo la concentración hasta el pitazo final.

El empate fue recibido con euforia por los jugadores y aficionados de Cabo Verde, que sumaron un punto histórico ante una de las potencias del fútbol mundial.

Para España, en cambio, el resultado deja la obligación de buscar una victoria en su próximo compromiso para no complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.