Gimnasia y Brown se quedaron con el título provincial en Mini

Entre el miércoles y este domingo se disputó en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, como así también en Puerto Madryn, la etapa Provincial de la Liga Federal Formativa de básquet, y en este caso le tocó a la categoría Mini (ex U-11), tanto en femenino como en masculino.
En ese contexto, en mujeres, el título quedó para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que derrotó en la final a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 51-46.
De esa manera, el “Verde” se quedó con el primer puesto, mientras que el tercer lugar en esta categoría fue de Náutico Rada Tilly, que venció 65-62 a Racing de Trelew.
Por su parte, en la rama masculina, el campeón fue Guillermo Brown de Madryn que venció a su par Ferro, por 69 a 62.
El podio lo completó Huracán de Trelew que superó a Náutico por 78 a 54.
Este certamen tuvo como escenarios de juego al gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, Náutico Rada Tilly, el gimnasio auxiliar Socios Fundadores de Gimnasia, el “Benito García” de Brown y el “Mariano Riquelme” del club Ferro.
De esa manera, los dos primeros de cada rama, se clasificaron para jugar la instancia Regional de la LFF.
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Panorama
MINI FEMENINO
Miércoles 10 – 1ª fecha
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 59 / Gimnasia 63.
Jueves 11 – 1ª fecha
En el gimnasio Mariano Riquelme
- Guillermo Brown 68 / Racing 79.
Viernes 12 – 2ª fecha
En el gimnasio Mariano Riquelme
- Racing 37 / Gimnasia 72.
- Ferrocarril Patagónico 46 / Guillermo Brown 31.
Sábado 13 – 3ª fecha
En el gimnasio Mariano Riquelme
- Gimnasia 57 / Guillermo Brown 34.
- Ferro 59 / Náutico Rada Tilly 46.
En el gimnasio Benito García
- Guillermo Brown 46 / Náutico Rada Tilly 51.
En el gimnasio Mariano Riquelme
- Ferro 59 / Racing 60.
Domingo 14
En el gimnasio Mariano Riquelme
- Racing 62 / Náutico Rada Tilly 65 (3º puesto).
- Ferro 46 / Gimnasia 51 (1º puesto).
MINI MASCULINO
Miércoles 10 – 1ª fecha
Grupo “A”
En el gimnasio Mariano Riquelme.
Ferrocarril Patagónico 70 / Huracán 76.
En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores
- La Fede Deportiva 53 / CAI 42.
Viernes 12 - 2ª fecha
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- Ferro 92 / CAI 50.
En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores
- La Fede Deportiva 70 / Huracán 56.
Sábado 13 – 3ª fecha
En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores
- La Fede Deportiva 34 / Ferro 65.
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- Huracán 83 / CAI 52.
En Náutico Rada Tilly – 5º puesto
- La Fede Deportiva 77 / Gimnasia 22.
- CAI 51 / Germinal 57.
Grupo “B”
En el gimnasio Benito García
- Guillermo Brown 82 / Germinal 44.
En Náutico Rada Tilly
- Gimnasia 48 / Náutico Rada Tilly 66.
Viernes 12
En Náutico Rada Tilly
- Guillermo Brown 80 / Náutico Rada Tilly 50.
- Gimnasia 65 / Germinal 63.
Sábado 13
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 56 / Germinal 53.
- Guillermo Brown 81 / Gimnasia 67.
En el gimnasio Diego Simón - Semifinales
- Guillermo Brown 78 / Huracán 53.
- Ferro 81 / Náutico Rada Tilly 58.
Domingo 14
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- Huracán 78 / Náutico Rada Tilly 54 (3º puesto).
- Guillermo Brown 69 / Ferro 62 (1º puesto).