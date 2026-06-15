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Gimnasia y Brown se quedaron con el título provincial en Mini

El “Verde” se consagró campeón en femenino, mientras que el equipo de Madryn lo hizo en masculino. Los finalistas en ambas ramas clasificaron a la instancia Regional de la LFF.

Entre el miércoles y este domingo se disputó en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, como así también en Puerto Madryn, la etapa Provincial de la Liga Federal Formativa de básquet, y en este caso le tocó a la categoría Mini (ex U-11), tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, en mujeres, el título quedó para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que derrotó en la final a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 51-46.

De esa manera, el “Verde” se quedó con el primer puesto, mientras que el tercer lugar en esta categoría fue de Náutico Rada Tilly, que venció 65-62 a Racing de Trelew.

Por su parte, en la rama masculina, el campeón fue Guillermo Brown de Madryn que venció a su par Ferro, por 69 a 62.

El podio lo completó Huracán de Trelew que superó a Náutico por 78 a 54.

Este certamen tuvo como escenarios de juego al gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, Náutico Rada Tilly, el gimnasio auxiliar Socios Fundadores de Gimnasia, el “Benito García” de Brown y el “Mariano Riquelme” del club Ferro.

De esa manera, los dos primeros de cada rama, se clasificaron para jugar la instancia Regional de la LFF.

…………….

Panorama

MINI FEMENINO

Miércoles 10 – 1ª fecha

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 59 / Gimnasia 63.

Jueves 11 – 1ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Guillermo Brown 68 / Racing 79.

Viernes 12 – 2ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Racing 37 / Gimnasia 72.

- Ferrocarril Patagónico 46 / Guillermo Brown 31.

Sábado 13 – 3ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Gimnasia 57 / Guillermo Brown 34.

- Ferro 59 / Náutico Rada Tilly 46.

En el gimnasio Benito García

- Guillermo Brown 46 / Náutico Rada Tilly 51.

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Ferro 59 / Racing 60.

Domingo 14

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Racing 62 / Náutico Rada Tilly 65 (3º puesto).

- Ferro 46 / Gimnasia 51 (1º puesto).

MINI MASCULINO

Miércoles 10 – 1ª fecha

Grupo “A”

En el gimnasio Mariano Riquelme.

Ferrocarril Patagónico 70 / Huracán 76.

En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores

- La Fede Deportiva 53 / CAI 42.

Viernes 12 - 2ª fecha

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Ferro 92 / CAI 50.

En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores

- La Fede Deportiva 70 / Huracán 56.

Sábado 13 – 3ª fecha

En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores

- La Fede Deportiva 34 / Ferro 65.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Huracán 83 / CAI 52.

En Náutico Rada Tilly – 5º puesto

- La Fede Deportiva 77 / Gimnasia 22.

- CAI 51 / Germinal 57.

Grupo “B”

En el gimnasio Benito García

- Guillermo Brown 82 / Germinal 44.

En Náutico Rada Tilly

- Gimnasia 48 / Náutico Rada Tilly 66.

Viernes 12

En Náutico Rada Tilly

- Guillermo Brown 80 / Náutico Rada Tilly 50.

- Gimnasia 65 / Germinal 63.

Sábado 13

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 56 / Germinal 53.

- Guillermo Brown 81 / Gimnasia 67.

En el gimnasio Diego Simón - Semifinales

- Guillermo Brown 78 / Huracán 53.

- Ferro 81 / Náutico Rada Tilly 58.

Domingo 14

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Huracán 78 / Náutico Rada Tilly 54 (3º puesto).

- Guillermo Brown 69 / Ferro 62 (1º puesto).

Fuente:

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