El “Verde” se consagró campeón en femenino, mientras que el equipo de Madryn lo hizo en masculino. Los finalistas en ambas ramas clasificaron a la instancia Regional de la LFF.

Gimnasia y Brown se quedaron con el título provincial en Mini

Entre el miércoles y este domingo se disputó en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, como así también en Puerto Madryn, la etapa Provincial de la Liga Federal Formativa de básquet, y en este caso le tocó a la categoría Mini (ex U-11), tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, en mujeres, el título quedó para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que derrotó en la final a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 51-46.

De esa manera, el “Verde” se quedó con el primer puesto, mientras que el tercer lugar en esta categoría fue de Náutico Rada Tilly, que venció 65-62 a Racing de Trelew.

Por su parte, en la rama masculina, el campeón fue Guillermo Brown de Madryn que venció a su par Ferro, por 69 a 62.

El podio lo completó Huracán de Trelew que superó a Náutico por 78 a 54.

Este certamen tuvo como escenarios de juego al gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, Náutico Rada Tilly, el gimnasio auxiliar Socios Fundadores de Gimnasia, el “Benito García” de Brown y el “Mariano Riquelme” del club Ferro.

De esa manera, los dos primeros de cada rama, se clasificaron para jugar la instancia Regional de la LFF.

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Panorama

MINI FEMENINO

Miércoles 10 – 1ª fecha

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 59 / Gimnasia 63.

Jueves 11 – 1ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Guillermo Brown 68 / Racing 79.

Viernes 12 – 2ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Racing 37 / Gimnasia 72.

- Ferrocarril Patagónico 46 / Guillermo Brown 31.

Sábado 13 – 3ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Gimnasia 57 / Guillermo Brown 34.

- Ferro 59 / Náutico Rada Tilly 46.

En el gimnasio Benito García

- Guillermo Brown 46 / Náutico Rada Tilly 51.

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Ferro 59 / Racing 60.

Domingo 14

En el gimnasio Mariano Riquelme

- Racing 62 / Náutico Rada Tilly 65 (3º puesto).

- Ferro 46 / Gimnasia 51 (1º puesto).

MINI MASCULINO

Miércoles 10 – 1ª fecha

Grupo “A”

En el gimnasio Mariano Riquelme.

Ferrocarril Patagónico 70 / Huracán 76.

En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores

- La Fede Deportiva 53 / CAI 42.

Viernes 12 - 2ª fecha

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Ferro 92 / CAI 50.

En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores

- La Fede Deportiva 70 / Huracán 56.

Sábado 13 – 3ª fecha

En el gimnasio auxiliar Socios Fundadores

- La Fede Deportiva 34 / Ferro 65.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Huracán 83 / CAI 52.

En Náutico Rada Tilly – 5º puesto

- La Fede Deportiva 77 / Gimnasia 22.

- CAI 51 / Germinal 57.

Grupo “B”

En el gimnasio Benito García

- Guillermo Brown 82 / Germinal 44.

En Náutico Rada Tilly

- Gimnasia 48 / Náutico Rada Tilly 66.

Viernes 12

En Náutico Rada Tilly

- Guillermo Brown 80 / Náutico Rada Tilly 50.

- Gimnasia 65 / Germinal 63.

Sábado 13

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 56 / Germinal 53.

- Guillermo Brown 81 / Gimnasia 67.

En el gimnasio Diego Simón - Semifinales

- Guillermo Brown 78 / Huracán 53.

- Ferro 81 / Náutico Rada Tilly 58.

Domingo 14

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Huracán 78 / Náutico Rada Tilly 54 (3º puesto).

- Guillermo Brown 69 / Ferro 62 (1º puesto).