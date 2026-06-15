Suecia tuvo un debut aplastante frente a Túnez

La selección nórdica se impuso por 5-1 ante el elenco africano y quedó como único líder del Grupo F de la Copa del Mundo.

Suecia tuvo un debut arrasador al vencer este domingo por 5-1 a su par de Túnez en el encuentro que completó la primera fecha del Grupo F del Mundial de fútbol 2026, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se disputó en el estadio Monterrey, en México, tuvo el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.

Viktor Gyokeres y Alexander Isak fueron las figuras clave en la contundente victoria de Suecia sobre Túnez, que les permitió ser líderes del Grupo F.

El equipo de Graham Potter se sitúa dos puntos por delante de Japón y los Países Bajos en esta Copa Mundial de la FIFA.

Yasin Ayari, cuyo padre nació en Túnez, abrió el marcador en el Estadio Monterrey con un brillante disparo desde fuera del área. Isak anotó el segundo tras una magnífica jugada y pase de su compañero Gyokeres, antes de que el equipo de Sabri Lamouchi empatara el partido cuando Omar Rekik cabeceó un magnífico centro de Hannibal Mejbri para marcar su primer gol con la selección.

La segunda parte fue un dominio absoluto de Suecia. Isak le robó el balón a Ellyes Skhiri y Gyokeres aprovechó el rebote para poner el 3-1 en el marcador. Mattias Svanberg amplió la ventaja al entrar al campo, y Ayari sentenció una victoria que le dio un gran impulso anímico.

Con este resultado, Suecia suma sus primeros tres puntos en el Grupo F y llega con confianza al próximo compromiso frente a Países Bajos. Túnez, mientras tanto, intentará recuperarse cuando enfrente a Japón en la siguiente jornada.