La sospechosa, de 33 años, fue arrestada por detectives de la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de José C. Paz.

Detuvieron a una "viuda negra" por el homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem

Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, fue encontrado muerto hace una semana en su departamento de Caballito. Este lunes, detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a una sospechosa acusada de ser “la autora material del homicidio”.

Así lo informaron calificadas fuentes de la investigación. La sospechosa tiene 33 años y fue apresada por personal de la División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña en José C. Paz. En las próximas horas será indagada por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González, magistrada que interviene en la causa.

S. O., como fue identificada la sospechosa que fue detenida en la esquina de Serrano y Solís, en el partido bonaerense de José C. Paz, fue señalada por los investigadores consultados como una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

“El fiscal Edurado Cubría le imputó a la sospechosa el homicidio de Osorio Peñaloza. Según el dictamen del Ministerio Público, la víctima habría muerto después de ingerir una sustancia que A. S. O. le habría puesto a una bebida”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Osorio Peñaloza había nacido en Venezuela el 22 de enero de 1980. La última vez que fue visto con vida fue el viernes 5 de este mes, cuando fue a un bar con un amigo colombiano, también vinculado a la empresa Gentech, una compañía de suplementos deportivos. Los amigos se habrían ido del bar cada uno para su domicilio. Osorio Peñaloza vivía en el departamento del octavo piso de un edificio situado en avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.

El sábado al mediodía, Menem intentó comunicarse con Orosio Peñaloza, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó al amigo que había salido con él, que le respondió que, seguramente, estaría durmiendo.

Pero como, con el paso las horas, Osorio Peñaloza seguía sin responder los mensajes y los mensajes, el amigo colombiano, que tenía la llave del departamento, fue a ver qué sucedía. Al ingresar, se encontró con el cuerpo en la cama. Estaba casi sin ropa. Poco después llegó personal de la Policía de la Ciudad, una ambulancia y Menem, que estuvo en el hall del edificio.

Tras el hallazgo del cuerpo, tomó intervención el fiscal Cubría. La causa comenzó para esclarecer “una muerte dudosa”.

Con el avance de la investigación y al reconstruir las últimas horas de vida de Osorio Peñaloza, se determinó la hipótesis de un crimen de la modalidad “viuda negra”.

Para avanzar en la identificación de la sospechosa fue clave el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del edificio donde vivía la víctima.