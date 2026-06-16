Integrantes de la escuela Rodolfo Nacer hicieron podio en el Open Internacional

El profesor Juan Cardoso fue subcampeón en formas, mientras que Olivia Cardozo Díaz se consagró subcampeona en formas y en lucha.

La escuela de Comodoro Rivadavia de taekwondo-do Rodolfo Nacer, tras más de 6 años sin estar en el circuito internacional volvió a la alta competencia con importantes logros durante el Open de Taekwondo ITF, que tuvo lugar en el estadio MEPA de Buenos Aires.

Honrando el nombre del maestro Rodolfo Nacer y la maestra Mónica Guardia, quienes fueron los pilares del legado que hoy lleva la escuela de taekwondo-do en el Gimnasio municipal Nº 1, dos representantes estuvieron en competencia.

Siendo este uno de sus últimos torneos de su carrera, el sabumnim Juan Franco Cardoso se consagró subcampeón en formas de IV a VI Dan. Pero lo más destacado fue que la sabum, Olivia Cardoso Díaz, con 13 años categoría pre juvenil logró en su debut Internacional hacer podio en ambas modalidades. Se consagró subcampeona en formas de 1º dan, y subcampeona en lucha categoría I a III Dan +52 kg. Demostrando que el esfuerzo y el acompañamiento recibido dio resultados.

“Hoy retomamos el camino a nuestra ciudad con más experiencia y felices de haber representado a Comodoro y a la Argentina de buena manera en este certamen. Pero también así con mucha ilusión por llegar a los siguientes objetivos. Como es el "The Devil Open" este 11 de julio. El campeonato Argentino, torneo rankeable para la selección y también la Copa del Mundo en Benidorn (España), en septiembre de este año”.

“También buscamos sponsors para lograrlo, dado que esta disciplina es amateur y para llegar es muy difícil afrontar todos los gastos. Y todo aquel que desee colaborar o ser parte del proyecto, dejamos el siguiente número de contacto 297-4922064. Y queremos agradecer a quienes hoy nos están ayudando y hacen posible este presente, Comodoro Deportes, @encantabyestefi, @kowka-beer, @antojosdemar, @cerrajerianortekm3, el concejal Lucas Gognat, familia, alumnos y amigos”, dijo por último el sabumnim Juan Franco Cardoso.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Estadio MEPA, en Camino de Cintura 6455 en la localidad de Esteban Echeverría provincia de Buenos Aires, organizado por la Federación de Taekwon-Do de la República Argentina (FETRA) ITF.