El brasileño Cardoso es el nuevo monarca del TCR South America

Pedro Cardoso y Brasil se llevaron el título en TCR South America Banco BRB. Con un gran fin de semana en Rosario, el brasileño del Peugeot 308 #43 consiguió la pole el día sábado, el triunfo en la primera competencia del día y cuarto lugar en la cambiante segunda carrera, lo que le aseguró 74 puntos en la última fecha para llevarse la corona por sobre Juan Manuel Casella.

Fue otro fin de semana memorable para el brasileño y el equipo argentino PMO Racing. Tal como lo habían hecho en la definición de TCR Brasil en Buenos Aires, Cardoso y el equipo ganaron ambos campeonatos.

En la Copa Trophy, Enrique Maglione con su Honda Civic Type R #15 consiguió la corona trás la baja de Fabio Casagrande para la fecha de Rosario. De esta manera, el de Squadra Martino es el primer uruguayo que se lleva un título en la categoría.

La primera carrera del día tuvo un trámite bastante lineal a pesar de que salió el auto de seguridad por el abandono del Toyota Corolla de Fabián Yannantuoni tras un toque con Damián Fineschi. Cardoso hizo una diferencia tranquilizadora con Matías Rossi y Leonel Pernía que completaron el podio. Más atrás, Casella, que había largado en el noveno lugar, buscó avanzar con un auto pesado por los 40 kilos de la compensación por los resultados de Termas de Rio Hondo. El uruguayo en la última vuelta tuvo un pequeño toque con Fineschi que lo relegó hasta la séptima posición.

Debido al reglamento de la inversión de grilla en la competencia número dos, el Cupra Leon VZ de Galid Osman partía desde la pole con el Honda Civic Type R de Casella a su lado. Cardoso era décimo en el orden de salida, necesitando un sexto puesto para ser campeón, independientemente de la posición final del uruguayo de Squadra Martino.

Justo antes de la apertura de boxes cayó una ligera lluvia, lo que confundió el panorama. En las vueltas de instalación, hubo pilotos experimentando con neumáticos lisos, otros con neumáticos de lluvia e incluso la posibilidad de compuestos combinados.

INTENSA LLUVIA

La lluvia llegó intensamente en la vuelta 3 y todos tuvieron que hacer una vuelta con piso extra mojado con neumáticos de seco. El que aprovecho esta situación fue Fabián Yannantuoni que ingresó inmediantamente a los boxes y salió en primera posición por detrás del safety car que estaba en pista por un choque entre Maglione y Fabricio Pezzini.

Con pista mojada la carrera se hizo más atractiva. Casella comenzó con problemas de dirección hasta que faltando un par de vueltas tuvo que abandonar por la salida de uno de los neumáticos traseros. Con el uruguayo en boxes, Cardoso solo tenía que cruzar la meta para ser campeón y lo hizo en el cuarto lugar. El triunfo fue de Rossi, seguido por Yannantuoni y Raphael Reis.

El TCR South America regresará en marzo de 2025, iniciando su temporada en Argentina.

DECLARACIONES

“¡Qué emoción! Demasiada felicidad. Empezaré agradeciendo a mi familia, a mi novia y al equipo que me dio un auto perfecto desde la primera etapa. ¡No sé qué decir, estoy muy feliz!

Al final, Reis vino hacia mí y lo dejé pasar, porque ya sabía que tenía el título garantizado y no quería pelear en ese momento. Muy feliz y agradecido por todo” (Pedro Cardoso).

“¡Sin duda fue un gran año! Fueron cuatro títulos si contamos el TCR Brasil. Solo me queda agradecer al equipo su trabajo. Todos se sacrificaron para que nosotros estemos aquí, dejaron sus hogares, sus familias e hicieron que todo sucediera. ¡También teníamos un gran equipo de pilotos y el nivel de entrega de todos fue increíble! Sólo puedo agradecerles” (Damián Fineschi).

“Estoy muy feliz de ser campeón de la Copa Trophy. Soy campeón sudamericano, pero lamentablemente Fábio (Casagrande) no corrió la última carrera. Hemos obtenido buenos resultados durante todo el año y eso fue muy importante para el título” (Enrique Maglione).

“Teníamos un gran auto bajo la lluvia y me sentí muy bien con él. El Toyota también fue bueno en pista seca, pero fue excelente en mojada. Agradezco a todos en TTA por su rápido trabajo bajo la fuerte lluvia. Feliz de terminar el año ganando” (Matías Rossi).

“Teníamos un auto muy rápido, pero al principio estaba muy cerca de Cardoso y Casella y no quería involucrarme ni nada en la pelea por el título. Pero después de ver que estaba definido me puse a atacar y vi que tenía ritmo para competir por la victoria. La verdad que estuvo muy bonito el campeonato y felicidades a Pedro Cardoso por el título” (Raphael Reis).

“La verdad es que las cosas no han ido bien este fin de semana, pero no me puedo quejar del año. Ganamos dos carreras, luchamos por el campeonato, siempre estuvimos en el podio, así que no me puedo quejar de nada. Fue un gran esfuerzo de equipo, un año brillante que será recordado” (Juan Manuel Casella).

CAMPEONATO

1. Pedro Cardoso (BRA) 466 puntos

2. Juan Manuel Casella (URU) 428 (por más segundos puesto 4 a 2 con Reis)

3. Raphael Reis (BRA) 428

4. Matías Rossi (ARG) 408

5. Juan Ángel Rosso (ARG) 400

6. Leonel Pernía (ARG) 363

7. Galid Osman (BRA) 328

8. Rafael Suzuki (BRA) 271

9. Rodrigo Baptista (BRA) 235

10. Fabián Yannantuoni (ARG) 213

LOS CAMPEONES DE TCR SOUTH AMERICA

2024

Piloto - Pedro Cardoso (BRA)

Equipo - PMO Racing (Peugeot)

Trophy - Enrique Maglione (URU)

2023

Piloto - Ignacio Montenegro (ARG)

Equipo - Squadra Martino (Honda)

Trophy - Fabio Casagrande (BRA)

2022

Piloto - Fabrizio Pezzini (ARG)

Equipo - PMO Motorsport (Lynk & Co)

Trophy - Fabio Casagrande (BRA)

2021

Piloto - Pepe Oriola (ESP)

Equipo - W2 Pro GP (Honda)

Trophy - Adalberto Baptista (BRA