El campeón Antonio Guzmán defenderá su cinturón en Chile

El kickboxer nacido en República Dominicana pero radicado en Comodoro Rivadavia, Antonio Guzmán reciente campeón de los 67 kg modalidad K1 del Consejo Internacional de Kick Boxing, ahora tiene fecha para el 25 de octubre en un evento donde estará en pelea central exponiendo su título. Su rival será Tomás Martínez, el evento formará parte de los festejos de un nuevo aniversario de la ciudad de Coyhaique (Chile).

Ahora, junto a su director técnico Darío Achaval estuvieron reunidos con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien ratificó su apoyo en su carrera profesional y futuros eventos.

Luego de haberle ganado por KO al bonaerense Tomás Pilloti por KO en el cuarto round en el Main Event Championship, ahora “La mantarraya” Guzmán está volviendo despacio a su actividad.

“Lo primero es recuperarme para poder hacer una preparación al cien por ciento, para apuntar al sábado 25 de octubre que tenemos fecha confirmada para Chile y esperando la oportunidad”, expresó Guzmán, el campeón de los 67 kilogramos de la International Kickboxing Council (IKC).

LA PRIMERA DEFENSA

El titular del Gym Fight Club de Comodoro Rivadavia, Darío Achaval, aseguró. “Fue una pelea linda con Pilloti, con muchos condimentos que no habíamos vivido con “Antony”, una pelea trabada, difícil, rara, nos costó acomodarnos, pero mérito del estilo del peleador. Sí la pudimos definir de la mejor manera. Súper contento, porque se pudo salir victorioso por KO no dejando ninguna duda, más cuando es por un título y de visitante. Alegría por toda la gente que está detrás, por todo el esfuerzo de “Antony”, por la gente que se quedó en Comodoro, los sponsors y la familia”.

“Tenemos un 90 por ciento confirmado la defensa del título continental del Consejo Mundial de Kick Boxing, en un evento importante que se hará en la ciudad de Coyhaique, organizado por el profesor Manuel Peñalosa, acompañado por todas las entidades deportivas de Chile. “Antony” estará haciendo la pelea de fondo. El título nos dará chances muy buenas en el futuro. La visita a Hernán –Martínez- es en agradecimiento, esto fue un plan en conjunto donde Comodoro Deportes colaboró muchísimo para que esto suceda. Y la propuesta es positiva para seguir trabajando, nos dio el acompañamiento para Chile y que “Antony” pueda tener su suplementación como cualquier peleador profesional. Hernán, es parte de nuestro equipo y siempre es bueno venir a verlo”, dijo Darío Achaval.

Tomás Martínez es un fuerte y experimentado peleador de kick boxing pero también de Muay Thai. Y con respecto a su recuperación Antonio Guzmán puntualizó. “Tengo los antebrazos machucados, las tibias un poco lastimadas, son golpes habituales de peleas profesionales, aunque esta vez salí más golpeado que en otras oportunidades. Voy a estar cien por ciento para la pelea, esto ya me ha pasado otras veces, pero conozco mi cuerpo y puedo recuperarme rápido. Ahora es solo entrenar liviano, entrenando en un 50 por ciento pero a full”.