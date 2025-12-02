El campo patagónico presentó sus inquietudes al ministro de Producción

Integrantes de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut se reunieron con el nuevo ministro de Producción de Chubut.

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia fue escenario de un encuentro importante para el sector productivo de Chubut. En su sede, integrantes de la Federación Rural de Chubut recibieron a Juan Pavón, el nuevo ministro de Producción de Chubut. Fue la primera reunión formal entre las instituciones rurales y el funcionario recientemente designado por el gobernador Ignacio Torres.

Andrés Fajardo, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro, explicó que el objetivo principal del encuentro fue generar un primer acercamiento con el titular de la cartera y presentarle, de manera directa, las problemáticas más urgentes que atraviesa el sector productivo regional.

“Fue una reunión muy positiva; más que nada para conocer al nuevo ministro y trasladar todas las problemáticas que venimos conversando. Lo importante ahora es empezar a armar mesas de trabajo en conjunto con la Federación de Sociedades Rurales y con todas las rurales de la provincia para avanzar sobre soluciones concretas”, indicó.

DIALOGO Y CONSTRUCCION

El encuentro, que contó con la participación de productores locales y referentes del sector como los presidentes de las rurales de Sarmiento y Río Senguer y el presidente de la Federación de Sociedades Rurales, Osvaldo Luján, fue una mesa de trabajo donde se expusieron diagnósticos, se compartió información territorial y se delinearon los primeros pasos para avanzar en una agenda común.

En ese marco, el ministro destacó que “fue un gran encuentro, más tirando a una mesa de trabajo que es justamente lo que vinimos a ver porque hay una problemática que vamos a trabajar en conjunto con la federación, con las distintas sociedades rurales de toda la región y los productores, así que nos llevamos bastante material para trabajar desde el punto de vista legislativo y también territorial para abordar los problemas que hoy enfrenta el sector y avanzar en soluciones. Esa es la línea de trabajo que estamos impulsando”, señaló.

Durante la reunión, las entidades rurales plantearon una serie de preocupaciones que requieren atención inmediata y articulación provincial. Entre los ejes centrales, Fajardo enumeró: el despoblamiento rural, una problemática que afecta a gran parte del interior chubutense; la situación sanitaria ovina, con especial preocupación por la presencia de sarna ovina dentro del territorio provincial; la necesidad de planes de control de depredadores y la necesidad de avanzar en estrategias integrales sobre fauna silvestre y la gestión de especies autóctonas y regulaciones vinculadas al manejo del ambiente productivo.

“Son temas que venimos trabajando hace tiempo. Ojalá podamos avanzar en soluciones a futuro para el sector. Para nosotros es fundamental avanzar en una agenda compartida que beneficie a todos los productores de la región”, sentenció Fajardo.