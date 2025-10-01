El candidato por el PRO Juan Martín pidió bajar la lista de Lorena Villaverde

El dirigente aseguró que “desde el PRO apoyamos el rumbo económico”, de la actual gestión de gobierno, aunque considera que La Libertad Avanza debería bajar su lista en la provincia de Río Negro.

“Milei está a tiempo de librarse de los impresentables”, manifestó el Legislador Juan Martin, quien se presenta en esta campaña electoral como candidato a Senador Nacional por el partido que lidera el ex Presidente Mauricio Macri. De ese modo, intentan que una orden política obligue a la candidata a Senadora por la Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, a renunciar a su postulación.

El dirigente cree conveniente dejar lugar a que “al gobierno lo defiendan personas con ficha limpia y vocación de trabajar”.

Martín viene recorriendo la provincia a bordo de una combi a la que bautizaron “La Martineta”, y el fin de semana pasado recibió el apoyo del Senador Nacional Alfredo De Angeli, con quien visitó la expo rural de Choele Choel.

“Le pedimos a Milei que se libre de los impresentables, de los que tienen que dar explicaciones por causas judiciales que están en boca de todos”, señaló el candidato en declaraciones radiales a un medio del Valle Medio.

Recordó que “desde el PRO apoyamos el rumbo económico planteado por Javier Milei y dimos sobradas pruebas de nuestro compromiso con la gobernabilidad”, planteando que “queremos que al país le vaya bien y estamos dispuestos a seguir sosteniendo al gobierno con trabajo y, sobre todo, con coherencia”.

Además, sostuvo que “nosotros colaboramos fuertemente para que el Presidente Millei finalmente gane en segunda vuelta. Colaboramos durante todo el año en el Congreso Nacional para que tuviera fortaleza legislativa, para que justamente pueda gobernar”.

El cuestionamiento surgió cuando Martín analizó las decisiones políticas del mandatario: “cuando llega el tiempo electoral, donde el Presidente puede y tiene la posibilidad de elevar la vara, de poner mejores representantes, recurre de vuelta a ese circo romano que lo viene acompañando durante todo este tiempo”, y dicho esto mencionó a los actuales diputados nacionales Lorena Villaverde y José Luis Espert.

Acotó que “nosotros, que queremos que al país le vaya bien, que tenemos coincidencias en el rumbo económico del Gobierno, decimos, bueno, Presidente, tiene la oportunidad de bajar esa lista de impresentables para poder dar un mensaje a favor de la gobernabilidad. Y si quiere ayuda, si quiere gente que vaya al Congreso a trabajar, baje la lista de impresentables” y agregó: “nosotros actuamos con coherencia y hemos demostrado que somos capaces de apoyar las políticas que están bien y, por supuesto, no ser levantamanos de yeso para ir a aprobar cualquier cosa”.

Por su parte, Martina Lacour, candidata a diputada nacional, apuntó a su competidor Aníbal Tortoriello, preguntándose “qué hace compartiendo lista con esta gente”. “Viendo a quienes acompaña, me alegra que ya no esté más en el PRO”, señaló.