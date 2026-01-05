La primera fecha se correrá el domingo 18 de este mes en la pista del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia, en el barrio Malvinas.

El ciclismo arrancará el año con un minitorneo infantil de verano

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia dará comienzo el domingo 18 de este mes -a partir de las 14- al minitorneo infantil de verano, que se denomina “Bicicleteada de Reyes”.

La competencia, se desarrollará en la pista de ciclismo del organizador, que se encuentra en el barrio Malvinas, destacando que la inscripción es totalmente gratis.

La organización informa a los chicos y chicas que quieran tomar parte de la competencia, podrán comunicarse al 2975137361 (Gimena).

Los requisitos que se piden para la inscripción son el DNI (Documento Nacional de Identidad), nombre y apellido, edad y fecha de nacimiento.

De esa manera, el ciclismo pondrá en marcha la temporada 2026, donde se espera tener mucha competencia, tal como lo viene sucediendo en los últimos años.