El surgimiento del "Espacio Incaa Km 1810" en Comodoro, los avatares a lo largo de su historia de más de doce años y cómo logró atravesar los últimos seis años abierto pese a la decisión oficial de no continuar con el proyecto.

"El cine no es solo entretenimiento comercial, es cultura y política"

Gastón Ergas, de Sudestada SRL, que tiene a su cargo la sala del Teatro Español de Comodoro (foto), donde se proyectan films no comerciales en el marco del Espacio Incaa, recordó el surgimiento el proyecto en la ciudad hace ya 12 años y de qué manera logró mantenerlo abierto los últimos seis años, cuando se decidió su cierre a nivel nacional.

. ¿Cómo fue concebido el Espacio Incaa Km1810 de Comodoro Rivadavia Argentina?

El Km 1810 lo presentamos como idea desde Sudestada, en alusión a la fecha patria y el kilómetro exacto donde comienza Astra, medido desde el Km 0 Cine Gaumont y el borde del ejido municipal Comodoro Rivadavia, uno de los municipios más grandes y complejos de gestionar de Argentina. Ambos proyectos enmarcados en el plan federal de inversión estatal para potenciar la industria de cine y el teatro nacional y su exhibición, dentro del plan de Igualdad Cultural de Argentina.

. Van más de doce años ya…

El Espacio Incaa local y verdaderamente federal, fue inaugurado en el año 2010 por los 200 años de la Revolución de Mayo de 1810, fue un proyecto presentado ante Liliana Mazzure y la continuidad de Lucrecia Cardoso al frente del Instituto durante la Presidencia de CFK, Intendencia de Martin Buzzi, y la continuidad en 2011 de la Estación Federal de Cultura, con la posibilidad de transmitir en simultáneo vía satélite con el CCK en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Plan de Igualdad Cultural del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, por el ministro Julio De Vido y Luis Vitullo, el intendente Néstor Di pierro, y Daniel Vleminchx secretario de Cultura.

. ¿Qué sucedió en el transcurso de los años con el proyecto?

El espacio posibilitaba la difusión de producciones del semillero cinematográfico del interior de país, expresión de las bases de los diferentes trabajos y profesiones que constituyen el Séptimo Arte.

Pero, como muchas de las expresiones culturales en nuestro país, deficitario financieramente y, por lo tanto, sostenido en presupuestos por Sudestada SRL (no hubo presupuesto nacional para difusión publicitaria desde su creación 2010, hasta 2015 y el espacio fue cerrado en 2016 hasta hoy), films documentales y de ficción expresiones que no eran difundidos por las canales de comunicación e información de la hegemonía mediática argentina, salvo excepciones de canales como Encuentro, la Tv Pública, el canal de cable C5N y Canal 9 de Buenos Aires, donde se difundían títulos argentinos no comerciales. Y se apoyaba el cine con compromiso social regional y solidario vía el canal Institucional, porque desde su reapertura el espacio en Cine Teatro Español, siempre hemos apoyado las expresiones locales como los títulos recientes : “Sentimiento de un naufragio”, del joven comodorense Santiago Foice que sorprendió notablemente como creativo y autor; y también la película “Tu forma de ver el mundo” del autor Germán Abal con el papel protagónico de Jorge Garrido, actor surgido de nuestra ciudad que también potencia desde su lugar el teatro y el cine local/regional que será estrenada el domingo 20, a las 20 y 22 horas.

. ¿Cómo fue posible sostener esos seis años del Espacio Incaa en la ciudad?

Mantener el Espacio Incaa abierto estos casi seis años fue posible por el apoyo y la difusión constante y desinteresado de Oso Bareilles, Orlie Mayorga y todo el equipo de Radio del Mar; por Chopo Pérez, Claudia González Galina y Beto Hroncich en el Suplemento C+ Diario El Patagónico, así como en redacción por Andrés Cursaro y Horacio Escobar; y a continuación por Grupo Indalo; y por los hermanos Daniel y Roby Zamit, al igual que sus hijos Daniela y Gustavo tanto en la Revista Dom, como en la redacción al frente de Héctor Rodríguez.

Además queremos agradecer a todos trabajadores de los medios de comunicación que colaboran con nosotros, quienes apuntalan cada una de las empresas mencionadas.

. ¿Cómo es la realidad de la industria de exhibición en la actualidad?

Difícil y compleja como la realidad misma. En estos casi 3 años la matriz trasnacional de posición dominante del 80% del mercado pasó al 90% en favor de las trasnacionales, crecieron las plataformas Amazon, Netflix y las plataformas distribuidoras de sellos como Paramount, Disney, etc. La falta de políticas de control y protección de la industria local generaron el conflicto reciente suscitado en el Incaa que le costó políticamente el puesto a la gestión de Luis Puenzo, afectado por los resabios gerenciales previos provenientes del Gobierno de la Ciudad y la Nación, en el marco de contradicciones políticas, falta de presupuesto por la autarquía del Incaa sostenida por el Impuesto al Cine, en una contingencia de falta de recaudación de la industria y algunos desconocimientos de gestión que profundizaron la crisis del cine en el Instituto.

. ¿Cómo fue la exhibición de la película “Argentina, 1985”?

El concepto que venimos desarrollando también lo hemos refrendado hace unas semanas con “Argentina, 1985”, con exhibiciones organizadas para colegios y en funciones de cine comercial en Comodoro, film que fue negado de exhibir por las multipantallas de cines transnacionales en Argentina, especialmente en Capital donde pudo ser vista en pocos cines de empresarios argentinos que quedan como el Lorca o la cadena de cines Atlas

Film. Película política de compromiso democrático contemporáneo en la línea de clásicos como “La historia oficial” o “La noche de los lápices”, que funcionó en nuestra ciudad y seguimos tratando de impulsar; sabemos que el cine no es solo entretenimiento comercial, es cultura y política.