El Club Ameghino solicita artículos de higiene con carácter urgente

La institución confirmó que la demanda de alimentos y ropa para los vecinos afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte ya fue cubierta, pero advirtió sobre la falta de insumos básicos de higiene.

Luego del violento deslizamiento del Cerro Hermitte, varias familias del barrio Sismográfica debieron ser evacuadas y actualmente se encuentran alojadas en las instalaciones del Club Atlético Florentino Ameghino (CAFA).

Desde la institución señalaron que el gimnasio del club fue acondicionado para recibir a los damnificados, quienes pasan allí la noche mientras se evalúa la evolución de la emergencia.

Desde el CAFA destacaron el trabajo conjunto de la Comisión Directiva, colaboradores, hinchas y vecinos, y agradecieron especialmente el acompañamiento del Ejército Argentino, que se encuentra proveyendo la alimentación para las personas evacuadas, así como el aporte solidario del Centro Vanguardia y de numerosos particulares que realizaron donaciones.

Según informaron, gracias a esa respuesta solidaria ya se logró cubrir la provisión de ropa y alimentos. No obstante, el club remarcó que persiste una necesidad urgente de artículos de higiene personal para quienes permanecen alojados en el lugar.

Entre los elementos prioritarios se encuentran toallones y toallas de mano, desodorantes, dentífricos, cepillos de dientes, shampoo, acondicionador, jabón de tocador y talco para pies. También se requieren toallitas femeninas y pañales, ya que entre los evacuados hay bebés.

Las donaciones se reciben exclusivamente en el gimnasio del Club Atlético Florentino Ameghino, único punto habilitado para tal fin, con el objetivo de garantizar la organización y la transparencia del operativo solidario. Para consultas, se encuentran disponibles los teléfonos 2974281685 y 2975178281.

Desde la institución reiteraron que no se están solicitando donaciones en comercios ni en domicilios particulares, y agradecieron el acompañamiento de la comunidad en este contexto de emergencia.