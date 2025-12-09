Más de 130 corredores de distintas categorías participaron en el Autódromo General San Martín. Facundo Alarcón brilló en la Elite y la comunidad acompañó una jornada de celebración.

El Club de Ciclismo de Comodoro celebró sus 20 años con una fiesta deportiva multitudinaria

El domingo 7 de diciembre, el Autódromo General San Martín se transformó en un verdadero escenario deportivo para conmemorar los 20 años del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (CCCR). La jornada reunió a ciclistas de todas las edades, familias y público en general, consolidando el crecimiento de esta disciplina en la región.

Más de 130 corredores participaron en las distintas categorías, desde infantiles hasta Elite, con representantes de Comodoro, Rada Tilly, Caleta Olivia, Trelew, Esquel y otras localidades patagónicas. El gran protagonista fue Facundo Alarcón, quien se quedó con el primer puesto en la categoría Elite, aportando emoción y jerarquía al aniversario.

El CCCR agradeció el acompañamiento de la comunidad, sponsors, colaboradores, el Ente Autárquico Comodoro Deportes y el Auto Moto Club, instituciones que respaldaron la organización y fortalecen el desarrollo del ciclismo local.

La competencia no solo fue un homenaje a dos décadas de historia, sino también una muestra del futuro prometedor que tiene este deporte en la Patagonia.

PROMOCIONALES

1° Fernando Reyes (C.C.C.R) 2° Facundo Soto (Team Wenuy) 3° Daniel Barrionuevo (C.C.C.R) 4° Javier Estrada (Pico Truncado) 5° Marcos Vazquez 6° Sebastian Macias 7° Andres Vidal 8° Dario Arabel (Pico Truncado) 9° Claudio Aguilar 10° Ezequiel Aranda (Sarmiento) 11° Luis Martelli 12° Damian Pinto 13° Mauro Prieto 14° Nicolas Leonardo 15° Horacio Hernandez 16° Tiziano Oyarce 17° Matias Oyarce

DAMAS RUTA

1° Dalma Morales (Caleta Olivia) 2° Carolyn Abello (Las Heras) 3° Jorgelina Steger (Rada Tilly) 4° Gimena Andrade

DAMAS MTB

1° Azucena Ojeda 2° Florencia Rojas

HOMBRES MTB

1° Franco Maldonado 2° Oscar Ruarte 3° Oscar Cuevas 4° Tiziano Oyarce (Bariloche) 5° Branco Sánchez 6° Franco Hess 7° Julio Flores 8° Alfredo Olmos 9° José Ávila

MÁSTER D

1° Ricardo Cabibbo (C.C.C.R) 2° Luis Leal (Sarmiento) 3° Antonio Quiroga (Caleta Olivia) 4° Martín Ninkovic (Rada Tilly) 5° Ariel Mora (Caleta Olivia) 6° Fabián Iniesta (Puerto Deseado) 7° Germán Villalva (Esquel) 8° Eduardo González (Caleta Olivia) 9° Jorge Pérez (Caleta Olivia)

MÁSTER C

1° Federico Lemarchand (Trelew) 2° Guillermo Quiroga (Caleta Olivia) 3° Ricardo Cabibbo (Team Cabibbo) 4° Walter Rosas (Caleta Olivia) 5° Alberto Calisto (Rada Tilly) 6° Juan Carlos Gómez (C.C.C.R) 7° Umberto Méndez (Las Heras) 8° Cristian Maimo (Pico Truncado) 9° Christian Torá (Zorrito Bike) 10° Luis Faisca (Rada Tilly)

MÁSTER B

1° Daniel Kovalski (FW Bike) 2° Aldo Atencio (Caleta Olivia) 3° Daniel Haro (Comodoro Rivadavia) 4° Diego Balboa (Caleta Olivia) 5° Ezequiel Villata (Rada Tilly) 6° Miguel Vazquez (Rompepiernas) 7° Ramón Schwemmer (Caleta Olivia) 8° Eduardo Astudillo (C.C.C.R) 9° Martín Seewald (Comodoro Rivadavia) 10° Santiago Vera (Las Heras) 11° Mario Miranda 12° Mauricio Griffiths (Comodoro Rivadavia) 13° Ariel Gamarra (C.C.C.R) 14° Bladimir Barria (Caleta Olivia)

ELITE

1° Facundo Alarcón (Rada Tilly) 2° Daniel Kovalski (FW Bike) 3° Sergio Mansilla (Trelew) 4° Luis Díaz (Las Heras) 5° Leandro Vargas (C.C.C.R) 6° Daniel Reyes (Caleta Olivia) 7° Nahuel Olguín (C.C.C.R) 8° Rodrigo Cabibbo (C.C.C.R) 9° Mario Troncoso (Caleta Olivia) 10° Diego Cavalli (Comodoro Rivadavia) 11° Isaias Pascual (Comodoro Rivadavia) 12° Santiago Dávalos 13° Nahuel Bordón (Caleta Olivia) 14° Ezequiel Lugones 15° Federico Lemarchand (Trelew) 16° Valentin Cano (Comodoro Rivadavia) 17° Aldo Atencio (Caleta Olivia) 18° Tomás Malerva 19° Ernesto Cervante

INFANTILES

2 años

Noa Care

Uriel Valentín Siambestisar

Rocio Ambar Reimapo

3 años

León Dos Santos

4 años

Camila Roa Sotomayor

Felipe Llanos

5 años

Sofía Gutiérrez

Amelie Isabella Gomez Roja

Amparo Gomez

Franchesca Fernández

6 años

Bautista Ariel Marin

Lisette Oyarzo

Lucas Patricio Rivera

Isaías Dante Gonzales

Dante Mansilla

7 años

Mateo Care

Gael Maximiliano Nieva

Azariel Serrano

Benjamín Remolcóy

Lorenzo Cabibbo

8 años

Milo Agüero

Daniel Barrionuevo

Mia Giovanna Felicce (Sarmiento)

Ramiro Llanos

Aylin Magaly Gonzales

9 años

Juan Barrionuevo

Bastian Bruno

Benjamín Gutiérrez

Eric Millapinda

10-11 años

Santino Morales

Thiago Serrano

Joaquín Rojas

Benjamín Flores

Ander Vergara

12 años

Morales Santino

Ciro Millapinda

Tobias Chacano

Dylan Zair Gonzales

Joaquín Rojas

14 años