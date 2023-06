El club Ferrocarril del Estado se prepara para un día histórico  

En diciembre de 2021, Ferrocarril del Estado cumplió un nuevo aniversario celebrando obras muy esperadas. En aquel entonces, se realizó la reconstrucción y se reinauguraron el salón de usos múltiples y el playón que lleva el nombre de Antonio Fernández, un colaborador del club y vecino del barrio.

Esa renovación sirvió como impulso para que “La Maquinita” continúe por las vías del crecimiento. Es que un año después, en el marco del 116º aniversario del barrio Presidente Ortiz, el anuncio llegó y el club firmó el convenio con el municipio para la colocación del césped sintético en su cancha principal.

El anhelo de la familia ferroviaria empezaba a ser real, mucho más cuando los trabajos en el predio iniciaron a principios de 2023. Y, como afirma la institución, “la construcción que hace años parecía un sueño, hoy es una realidad”. Con el “trabajo constante y el cariño por el club” de todos, se está por concretar una obra histórica.

ferrito1.jpeg

En la previa de una jornada que será inolvidable, el presidente Darío Pritchard sostuvo: “Se me mezclan un montón de sensaciones. Desde que comenzamos con esta gestión, que arrancamos desde muy abajo, a ver cómo está hoy, la verdad que no lo puedo creer. De estar solos en el club y ahora ir y ver que está lleno de gente todo el día, realmente me emociona”.

El dirigente ferroviario resaltó las obras y gestiones que se hicieron en conjunto con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Y valoró el aporte de la comisión, jugadores, socios e hinchas: “El trabajo más duro fue desparramar el caucho y la arena en la cancha, se acercaron hinchas y pusieron sus vehículos desinteresadamente para hacerlo”.

ferrito2.jpeg

“También colaboraron en la limpieza del predio, se pintó la totalidad de la tribuna y las mujeres remodelaron una sala para instalar una secretaría. Además, seguimos trabajando en la edificación de los vestuarios nuevos”, agregó.

Pritchard destacó la instalación de una antena de comunicación y el ingreso económico que da para solventar gastos anuales. Asimismo, hizo hincapié en estar al día con la luz y el gas.

Y remarcó la importancia del SUM, porque en ese espacio “funcionan diversas actividades como boxeo, danza, funcional y se utiliza para distintos eventos, como peñas folklóricas para recaudar dinero y pagarle a los profesores y entrenadores”.

Pero además de la infraestructura, en lo deportivo, Ferro, que milita en la Primera “B”, cuenta con todas las categorías masculinas de la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Y esta temporada sumó un equipo de pre novena al Torneo de Fútbol 9 denominado “Proyecciones de Liga”.

A su vez, se destaca el plantel femenino que viene de coronarse campeón anual. Tras obtener el Torneo Zonal local, las chicas ferroviarias le ganaron a Ciudadela, clasificaron al Torneo Provincial y la intención de la dirigencia es jugar dicho certamen en Km. 5.