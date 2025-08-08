El Club Náutico Espora apuesta por el semillero

El presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, dialogó con miembros de la comisión del Club Náutico y Pesca Comandante Espora, quienes informaron sobre las recientes actividades de la institución deportiva, además pidiendo el acompañamiento de Comodoro Deportes para diversos fines tales como refacciones edilicias y de seguridad, al tiempo que marcaron como objetivo principal la continuidad en el desarrollo de la escuela de náutica que posee dicho club.

“Recientemente hicieron un viaje nuestros alumnos de la escuela de náutica. Fueron a Buenos Aires, a un torneo especial y le comentamos los gastos que tuvimos y pedir una ayuda para solventar lo que tuvimos que invertir de forma imprevista”, comentó Eduardo Dunaj, presidente del Club Náutico Espora.

“Esto no estaba previsto, fue un torneo que armó a último momento la Federación Argentina de Yachting para homenajear a Martín Billoch, primer campeón mundial de Optimist argentino. Él diseñó un barco y la Federación decidió hacer una regata con esos barcos. Por ello la regata consistió en previamente ir a aprender, con dos días de anticipación. Una regata especial por equipos. Solamente cuatro barcos, dos contra dos. Hablamos con Hernán, con Milton Reyes. Ya están en Comodoro los alumnos, muy contentos con la participación”, sostuvo Dunaj sobre el apoyo recibido por parte de Comodoro y también Chubut Deportes.

“También pedimos una ayuda para unos arreglos y refacciones necesarias para el club. Tema de vestuarios, impermeabilización y temas de seguridad. Pedimos a Comodoro Deportes que nos colabore, y por suerte hemos pactado una ayuda”, describió el presidente del club que tiene 80 años de existencia.

“Esta comisión empezó en julio, es reciente. El año anterior estuve, y llevo muchos años en comisión, ahora nuevamente como presidente. Es la continuidad del año pasado, cuando empezamos un montón de cosas que realmente se están culminando. La compra de un semi-rígido nuevo, que era una inversión importante. Tenemos uno que es muy grande, así que compramos uno más chico, que es más fácil de trasladar al mar”, explicó Dunaj.

“Justamente, con Hernán varias veces nos hemos reunido, he venido de gestiones anteriores del club, en otros puestos, pero venimos conversando hace muchísimo. Tengo gimnasia al respecto, y me muevo bastante bien. Recién nos reíamos porque me decía que lo llame, que no hay problema. Y yo tengo un cartelito en mi escritorio que dice ‘llamar a Hernán’. Sé que el deporte de Comodoro es grandísimo, es importante y la cantidad de clubes, deportistas, hay que distribuir el tiempo para todos”, señaló.

“Tenemos un montón de actividades, nuestro principal objetivo es que las escuelas sigan enseñando y que cada vez tengan mayor cantidad de alumnos. Con la situación económica a nivel nacional es difícil porque cada vez hay más renuncias. De todas formas la escuela trae familias, y eso es importante porque estamos teniendo una contención social, al dar instrucción a los chicos. Y se ve que la costanera permanentemente está llena de barcos, y no faltamos nunca. No importa el clima que haya. Nosotros estamos”, sentenció Dunaj.