El Club Neptuno eligió nuevas autoridades

El pasado miércoles, en asamblea general, los socios del Club de Buceo Neptuno llevaron adelante la elección de autoridades para un nuevo periodo de mandato.

La comisión directiva quedó conformada por Presidente: Claudia Marangoni; Secretario: Alejandro González, Tesorero: Christian Haag, 1° Vocal: Carlos Gutiérrez, 2° Vocal: Maximiliano Van Donselaar, 3° Vocal: Carlos López Ansin, 4° Vocal: Juan Pablo Legato, 1° Vocal Sup: Martin Hocko, 2° Vocal Sup.: Marcelo Feito, 3° Vocal Sup: Martin Halliburton, 1° Revisor De Cuentas : Raul Basiloff, 2° Revisor Juan Fernández, Revisor Suplente; Darío Lalik