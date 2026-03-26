Flamengo, Lanús, Camioneros, Petrosar, La Cigarra, Halcones Futsal y Parma, ganaron en el inicio de la categoría Honor. También se jugó por la primera fecha de la A y C20.

El futsal puso en marcha el torneo Oficial 2026

El fin de semana largo, en dos escenarios de juego, dio comienzo el torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

La actividad, correspondiente a esta primera fecha se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 1 -sábado, domingo, lunes y martes-, mientras que el sábado, también se jugó en instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Nº 711.

En la categoría de Honor, hubo victorias de Flamengo, Lanús, Camioneros, Petrosar, La Cigarra, Halcones Futsal y Parma. Mientras que MyL y Deportivo Comodoro empataron entre sí.

El “Fla” arrancó el nuevo certamen con goleada de 14-6 ante El Portu Futsal. El “Granate”, mientras tanto, se impuso por 5-2 a La Banda de Pirulo y Camioneros derrotó 5-2 a Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Además, Petrosar le ganó 2-1 a Inter, La Cigarra venció 6-4 a HDP Futsal, Halcones triunfó por 2-0 ante Cepatacal, y Parma FS goleó 6-0 a Tercer Tiempo.

Y en el único encuentro que terminó igualado, MyL y Deportivo Comodoro, empataron 2-2.

En esta primera fecha también se jugaron partidos de la A, es decir del ascenso. En la A1 ganaron La Cumbre Futsal, Bric SRL Futsal, Juan XXIII, El Lobito y Neroazurro.

En la A2, mientras tanto, los vencedores de la primera fecha fueron Estudiantes Futsal, Flamengo A, Black Futsal, Niupu FC y Zeus FC.

Por su parte, en la A3, triunfaron Malandras FC, Chacabuco, La Mata y Rústicos Predilectos, mientras que hubo empate entre El Defe y La Vecindad.

Y en los encuentros de la C20, se produjeron victorias de Chacabuco, Inter, El Lobito, 707 Futsal y CIPA.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron durante el comienzo del torneo Oficial 2026 de futsal.

Panorama

CATEGORIA C20

1ª fecha

- MyL Futsal 1 (Vicente Mandaglio) / Chacabuco 4 (Thiago Fernández Ojeda 2, Federico Arismendi y Thiago Moscardi).

- Halcones Futsal 4 (Ismael Mansilla, Oziel Mansilla, Santiago Villafañe 2) / Inter 8 (Ignacio Marín 2, Cristian Martínez, Matías Salas 4 y Thiago Saldivia).

- El Lobito 4 (Luka Herrera, Leonel Toledo 2 y Lautaro Vásquez) / HDP Futsal 2 (Elías Aragón 2).

- Camioneros 2 (Víctor Caballero y Gianluca Mansilla) / Guardianes 2 (Leandro Acosta 2).

- Lanús 3 (Maximiliano González 2 y Gabriel Ricardi) / 707 Futsal 5 (Juan Alderete, Uriel Carrizo 2, Gonzalo Pichumán y Daniel Villarroel).

- CIPA 5 (Angel Alvarado, Joaquín Hernández, Lisandro Jara, Bautista Monzón y Dante Obregón) / Cepatacal 2 (Lionel Santander y Michael Santander).

CATEGORIA ‘A’

1ª fecha - Zona A1

- La Cumbre Futsal 6 (Alexander Cayún 2, Santiago Cuenca, Daniel Indalecio, Bautista Sánchez y Maiky La Paz) / @Servicios Futsal 2 (Sebastián Nahueltruz y Guillermo Villalba).

- 2 de Abril 0 / Bric SRL Futsal 2 (Tomás Barrionuevo y Brian Díaz).

- Juan XXIII 3 (José Hernández, Eduardo Robacio y Emiliano Vargas) / Roma Futsal 2 (Rubén Nahueltrú y Aristóteles Páez).

- El Lobito 9 (Alexis Beltrán, Ignacio Mansilla, Luis Reiñanco 2, Thiago Cortez, Nazareno Alvarez y Luka Herrera) / Carlos Automotores 0.

- Neroazurro 2 (Marcel Carranza y Lucas Morán) / Los Cholos 1 (Franco García).

1ª fecha – Zona A2

- San Cayetano 2 (Mariano Haro 2) / Estudiantes Futsal 5 (Pablo Motto 2, Esteban Palma y Maximiliano Vallejos 2).

- Flamengo A 5 (Lucas Chávez 2, Juan Carlos Mansilla, Facundo Muñoz y Leandro Ríos) / UOM Comodoro 2 (Ariel Jahnsen e Ignacio Mansilla).

- Black Futsal 7 (Luis Barría 3, Gonzalo Espejo 2, Eric García y Carlos Pérez) / Guardianes B 2 (Maximiliano Guayquín y Raúl Vidal).

- Niupi FC 6 (Gonzalo Galaz 2, Fernando Galaz, Cristian Leal, Lucas Subiabre y Ariel Vargas) / Lazio FC 0.

- Zeus FC 3 (Ignacio Espinosa, Jonathan Molina y Nahuel Neira) / Sport Boys B 2 (Emanuel Almonacid y Agustín Figueroa).

1ª fecha – Zona A3

- Malandras FC 4 (Lautaro Nehue 2, Jorge Alvarez y Nando González) / Guardianes JL 3 (Fabricio Aguilar, Emanuel Lagos y Nahuel Gabriel).

- Chacabuco 6 (Max Blustein, Diego González, Nicolás Pintos, Thiago Fernández 2 y Leonel Cárdenas) / Real Futsal 5 (Diego Ainol, Nicolás Flores, Juan Carlos Serón 2 y Ariel Yefilaf).

- Parma FS A 2 (Nicolás Barría y Román Soto) / La Mata 4 (Fabio Gallardo, Juan Lastra y Brian Mansilla 2).

- El Defe 1 (Agustín Uribe) / La Vecindad 1 (Fabricio Barrionuevo).

- Rústicos Predilectos 5 (Kevin Lara 2, Martín Mendiola, Julián Moya y Facundo Oliva) / Los Santos 3 (Maximiliano Díaz, Agustín Hernández y Juan Carlos Hernández).

CATEGORIA HONOR

1ª fecha

- Flamengo 14 (Fabricio Gargaglione 2, Lucas Millaquien 4, Gonzalo Páez 2, Leonel Rain 3, Leonardo San Martín 2 y Franco Vargas) / El Portu Futsal 6 (Nicolás Abeiro, Juan Alaniz, Gastón Cárcamo, Angel Soto 2 y Bruno Vargas).

- Lanús 5 (Mariano Cárcamo, Zair Gallardo 2, Héctor Vargas y Gabriel Ricardi) / La Banda de Pirulo 2 (Uriel Sebastia y Santino Tula).

- Camioneros 5 (Rodrigo Alvarez, Sebastián Carballo, Mario Hernández y Ariel Millanes 2) / CIPA 2 (Lucas Mercado y Thiago Alfonso).

- Petrosar 2 (Lucas Cabral y Gonzalo Pérez) / Inter 1 (Elías Cárdenas).

- La Cigarra 6 (Santiago Valencia 2, Kevin Nieva 2, Lucas Cárcamo y Kevin Herrero) / HDP Futsal 4 (Lautaro Hernández 3 y Thiago Díaz).

- Cepatacal 0 / Halcones Futsal 2 (Maximiliano Benito y Luciano Torres).

- MyL 2 (Gianni Del Río e Ivo Gallardo) / Deportivo Comodoro 2 (Franco Hirschfeld y Agustín Reyes).

- Tercer Tiempo 0 / Parma FS 6 (Nicolás Reyes 3, Kevin Jahnsen 2 y Diego Moreira).