Oberá, próximo rival de Gimnasia, sumó su cuarto éxito consecutivo

Oberá de Misiones, el rival que este sábado deberá visitar Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, derrotó 78-62 a Boca Juniors en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, que estuvo colmado de público, y se afirma en la punta de la Liga Nacional de Básquet. La figura del juego fue Bruno Sansimoni con 17 puntos y 6 asistencias, Agustín Brocal marcó 15 al igual que Daviyon Draper.

En una noche de muchas emociones, el Celeste ganó un partido muy intenso que lo definió en el final. La defensa del equipo dirigido por Fabio Demti fue clave en el segundo tiempo, cuando el equipo demostró entrega y sacrificio.

El juego inició parejo, como se preveía, ambos equipos salieron con mucha intensidad. El local apostó a correr la cancha para encontrar desbalanceado al rival, por momentos lo logró y aprovechó con Brocal, Draper y Vorhees. Pero Boca respondía, con Caffaro y lanzamientos externos en manos de Scala y Cuello. El marcador fue 20-18.

Luego, el equipo de Nicolás Casalánguida reaccionó, entró mejor al cuarto, la defensa fue importante para negarles lanzamientos cómodos al rival y allí sacó provecho de sus oportunidades, revirtió el marcador y llegó a estar 12 puntos arriba metiendo un parcial de 0-14. Pero OTC no perdió la calma, Fabio Demti rotó jugadores y tras un minuto solicitado, fue encontrando espacios con la conducción de Andújar, un par de asistencias de Sansimoni para Vorhees y se puso en juego nuevamente. El parcial fue 19-21 para ir al descanso 39 iguales.

Tras el entretiempo, el dueño de casa mejoró la defensa, el ingreso de Azpilicueta fue importante en este rubro, más el aporte de Andújar y el buen ingreso de Russell. Además, aparecieron un par de lanzamientos externos en manos de Barrales y Draper. Boca, se desconcentró, tuvo varias pérdidas que lo complicaron. El parcial fue 19-13 para establecer el marcador en 58-52.

Los últimos diez, fueron casi todo para OTC que no bajó la intensidad defensiva, que fue fundamental para bajar el ritmo del rival. Además, apareció la faceta anotadora de Draper con dos triples, más uno de Azpilicueta, que le dieron una ventaja importante de cara al cierre. Faltando 3 minutos, se puso 16 arriba; con el tablero a su favor, optó por posesiones largas para hacer correr el reloj y cerrar el juego a su favor. El parcial fue 20-10 para ganarlo 78-62 y así lograr el cuarto triunfo consecutivo, informó Prensa Oberá.

El próximo compromiso del puntero será este sábado cuando a partir de las 11:30 y por TyC Sports, reciba a Gimnasia de Comodoro, que llegará a Misiones con una racha de siete victorias en fila, y marcha tercero en la tabla.

VICTORIA DE SAN LORENZO

Por su parte, en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo, San Lorenzo venció a Olímpico de La Banda 80-69 y alcanzó su tercer triunfo consecutivo. Selem Safar fue el goleador del encuentro con 21 puntos.

El comienzo del juego fue más que positivo para San Lorenzo, que rápidamente logró un parcial de 7-0 gracias a una buena distribución de pelota por parte de Lucas Pérez. Sin embargo, cuando el partido se puso 11-3 a favor de Boedo, el aro se le cerró y Olímpico aprovechó la puntería de Ascanio para ponerse a 2 (16-14).

Con el correr de los minutos, Mijares comenzó a convertirse en una de las piezas claves de la visita. Mientras que, en el Ciclón, Lucas Pérez hizo lo propio, con buenos aciertos. A pesar del esfuerzo, fue Olímpico quien se fue al descanso ganando por la mínima (35-34).

La segunda parte del juego, San Lorenzo salió enfocado a utilizar la buena puntería de Safar desde el perímetro, logrando así sacar 7 de ventaja (58-51). Por el otro lado, el “Negro” aprovechó a Bressan para mantenerse en juego, logrando achicar la diferencia a 3 (59-56). A pesar del esfuerzo, el CASLA ingresó a los últimos 10 minutos de juego ganando 63-57.

El último período arrancó con dos férreas defensas que complicaron ambas ofensivas. Sin embargo, San Lorenzo focalizó el juego en Kevin Hernández, para recibir faltas y cargar a Ascanio y Bressan, figuras de la visita. El CASLA aprovechó la ventaja de 9 (68-59). No obstante, los dirigidos por Martín Villagran lograron reaccionar y con velocidad, buena presión y selección de tiro, la visita consiguió un parcial de 7-0 (68-66) y volvió a meterse en juego, para dejar un final cerrado para cualquiera. A pesar del gran esfuerzo de la visita, los de Boedo cambiaron el chip, ajustaron bien la defensa y con Lucas Pérez a la cabeza, sacó 11 de diferencia, paridad que llegó hasta el final”, informó por su parte, Prensa San Lorenzo.