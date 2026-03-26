Tres comodorenses clasificaron a  los Juegos de la Integración Patagónica

Se trata de Tiziano Ramos, Dago Jorquera y Amarú Ruíz. El torneo Provincial de Levantamiento de Pesas se desarrolló en el Gimnasio municipal 1.

Disputado el Torneo Provincial de Levantamiento de Pesas en el Gimnasio municipal Nº1, los comodorenses Tiziano Ramos, Dago Jorquera y Amarú Ruíz clasificaron para representar a Chubut como equipo masculino de los Juegos de la Integración Patagónica que se desarrollarán en abril en Río Grande, Tierra del Fuego. En tanto, el equipo femenino lo integrarán Alma Mariqueo (Rawson), Kiyomi Sanhueza y Luján Nahuel (José de San Martín).

Fue la primera competencia del año que abrió el calendario para la disciplina, con la organización de la escuela municipal local y el apoyo del Ente Comodoro Deportes y Chubut Deportes.

Además de participar desde categorías Sub-12 a Mayores, se definió el equipo que clasificó para representar a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica (JIP), que se desarrollarán en Río Grande (Tierra del Fuego) a mediados de abril.

Los clasificados por Chubut como equipo masculino fueron los comodorenses Tiziano Ramos (Sub-17 Cat. -67kg.), Dago Jorquera (Sub-17 -81kg.) y Amarú Ruiz (Sub-15 +81kg.), en tanto que en femenino las clasificadas fueron Kiyomi Sambueza (Cat. -55kg. - José de San Martin), Alma Mariqueo (-64kg. - Rawson) y Luján Nahuel (+64kg. - José de San Martín).

Destacó la competencia interna de los comodorenses Tiziano Ramos y Samuel Solís en la categoría Sub-17 hasta 67kg. con Ramos finalmente imponiéndose por apenas un kilogramo, en la sumatoria de arranque y envión.

En este sentido también fueron meritorios los podios de Dago Jorquera (2º) y Mirko Ruiz (3º) en la clasificación general en 70kg., como así también el segundo lugar en la clasificación general para Amarú Ruiz en 86kg.

También hubo participación del semillero Sub-12 con Valentina Alvarez Fuentes, Lautaro García e Iker Quilaleo, y como frutilla del postre compitieron los mayores. En femenino Romina Fuentes obtuvo el primer puesto, y la escoltó Guadalupe Monzón, hasta 61kg. Por su parte Ashley Taborda fue primer puesto en mayores hasta 69kg.

En mayores masculino hasta 60kg., el primer lugar fue para el actual campeón nacional Sub-20 Pablo Tahir, quien logró marca para el próximo Campeonato Nacional, en tanto que el podio lo completaron Tiziano Ramos y Samuel Solís con sus respectivas marcas en Sub-17.

Clasificados JIP 2026 Chubut

Masculino

-67kg. Tiziano Ramos (Comodoro)

-81kg. Dago Jorquera (Comodoro)

+81kg. Amarú Ruiz (Comodoro)

Femenino

-55kg. Kiyomi Sambueza (José de San Martín)

-64kg. Alma Mariqueo (Rawson)

+64kg. Luján Nahuel (José de San Martín)